Ξαναπήγαν στο σύνταγμα, ξαναέγραψαν τα ονόματα [εικόνες]

Ο Πάνος Ρούτσι, συγγενείς πολλών άλλων θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και πλήθος αλληλέγγυων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, προχώρησαν μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, ξαναέγραψαν τα ονόματα των νεικρών στα σημεία όπου είχαν σβηστεί και επανανοηματοδότησαν το δημόσιο χώρο, στον οποίο ο απεργός πείνας είχε διεκδικήσει την αξιοπρέπειά του

Στις απολυταρχικής έμπνευσης πρωθυπουργικές αποφάσεις για «αστυνόμευση» του Άγνωστου Στρατιώτη, απάντησαν την Κυριακή συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και πολλοί αλληλέγγυιοι. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι είχε καλέσει σε ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στον πατέρα που αγωνίζεται για το αυτονόητο: τη δικαίωση της μνήμης του γιου του, με κεντρικό σύνθημα «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα». Το κάλεσμα ήταν για τις 18.30 στο Σύνταγμα.

Eurokinissi

Eurokinissi

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προειδοποιεί πως μετά την ψήφιση της τροπολογίας, η πλατεία μπροστά από τη Βουλή θα είναι αστυνομοκρατούμενη και δεν θα επιτρέπονται «ούτε διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, ούτε διαδήλωση». Πλήθος κόσμου, ωστόσο, συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα μπροστά στο «Μνημείο ονομάτων θυμάτων Τεμπών», ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Επιτροπής. Κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να «μείνει ελεύθερη η πλατεία Συντάγματος» αλλά και να «ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των συγγενών».

Eurokinissi

Eurokinissi

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία», είπε πατέρας θύματος. Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνισε: «Έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για το χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Δεν θέλω να πω πολλά παιδιά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφονήσανε και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας.Έχουμε γράψει εδώ πέρα. Είναι ένας χώρος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε κόσμια όσο μπορούμε, για τη δολοφονία αυτών των παιδιών. Κρατική δολοφονία, έτσι δεν είναι»;

Eurokinissi