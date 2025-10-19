Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.3° 17.4°
2 BF
87%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.1° 14.3°
2 BF
53%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
3 BF
81%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
2 BF
72%
Βέροια
Αίθριος καιρός
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
75%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
3 BF
62%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.1° 17.1°
1 BF
94%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 19.9°
2 BF
78%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.9° 16.6°
3 BF
82%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
77%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
80%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.7° 18.7°
2 BF
84%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
72%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
17.3° 15.1°
2 BF
95%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 20.8°
2 BF
76%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.2° 17.2°
1 BF
79%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.0° 13.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
2 BF
60%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
78%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
Tempi_Agnostos_Stratiotis_1020_1
Eurokinissi

Ξαναπήγαν στο σύνταγμα, ξαναέγραψαν τα ονόματα [εικόνες]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο Πάνος Ρούτσι, συγγενείς πολλών άλλων θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και πλήθος αλληλέγγυων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, προχώρησαν μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, ξαναέγραψαν τα ονόματα των νεικρών στα σημεία όπου είχαν σβηστεί και επανανοηματοδότησαν το δημόσιο χώρο, στον οποίο ο απεργός πείνας είχε διεκδικήσει την αξιοπρέπειά του

Στις απολυταρχικής έμπνευσης πρωθυπουργικές αποφάσεις για «αστυνόμευση» του Άγνωστου Στρατιώτη, απάντησαν την Κυριακή συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και πολλοί αλληλέγγυιοι. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι είχε καλέσει σε ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στον πατέρα που αγωνίζεται για το αυτονόητο: τη δικαίωση της μνήμης του γιου του, με κεντρικό σύνθημα «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα». Το κάλεσμα ήταν για τις 18.30 στο Σύνταγμα.

Eurokinissi
Eurokinissi

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προειδοποιεί πως μετά την ψήφιση της τροπολογίας, η πλατεία μπροστά από τη Βουλή θα είναι αστυνομοκρατούμενη και δεν θα επιτρέπονται «ούτε διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, ούτε διαδήλωση». Πλήθος κόσμου, ωστόσο, συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα μπροστά στο «Μνημείο ονομάτων θυμάτων Τεμπών», ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Επιτροπής. Κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να «μείνει ελεύθερη η πλατεία Συντάγματος» αλλά και να «ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των συγγενών».

Eurokinissi
Eurokinissi

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία», είπε πατέρας θύματος. Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνισε: «Έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για το χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Δεν θέλω να πω πολλά παιδιά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφονήσανε και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας.Έχουμε γράψει εδώ πέρα. Είναι ένας χώρος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε κόσμια όσο μπορούμε, για τη δολοφονία αυτών των παιδιών. Κρατική δολοφονία, έτσι δεν είναι»;

Eurokinissi
Eurokinissi

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ξαναπήγαν στο σύνταγμα, ξαναέγραψαν τα ονόματα [εικόνες]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual