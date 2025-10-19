Ο Άρης Βελουχιώτης στην Πετρούπολη και το μήνυμα του Δ. Κουτσούμπα [εικόνες+βίντεο]

Τα αποκαλυπτήρια προτομής του Άρη Βελουχιώτη,αντιγράφου βάσει πρωτότυπου έργου του γλύπτη Γιώργου Μέγκουλα, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το πρωί, στην ομώνυμη πλατεία στην Πετρούπολη Αττικής, με πρωτοβουλία της τοπικής οργάνωσης ΚΚΕ των Δυτικών Συνοικιών Αθήνας. Λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών έγινε αναμόρφωση του αρχικού προγράμματος της εκδήλωσης. Πολλοί πολίτες τίμησαν τον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ και φώναξαν το σύνθημε «να σπάσουμε τα δεσμά μας, για να πάψει πια η σκλαβιά». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αντιπροσωπεία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε και τα αποκαλυπτήρια της προτομής και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι καθημερινές φιέστες που στήνουν ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία για να διαφημίσουν την πολιτική τους δεν μπορούν να κρύψουν τη μεγάλη ανέχεια των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, την ακρίβεια, τη μεγάλη φοροληστεία, τις τεράστιες ελλείψεις στη δημόσια υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, το χαμηλό εισόδημα των μισθωτών εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή με τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την τραγωδία για το έγκλημα των Τεμπών. Δεν μπορούν να κρύψουν όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει με τις φυσικές καταστροφές, με την υποχρηματοδότηση, με τα αντιπλημμυρικά -αντιπυρικά έργα που δεν γίνονται. Απ’ αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ είναι εδώ, “παρών”, θα καταγγέλλει και θα αποκαλύπτει αυτή την κατάσταση, γιατί σπαταλούνται σήμερα, χωρίς να υπάρχει λόγος, τεράστια δισ. ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, που καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας. Το ΚΚΕ οργανώνει την αντεπίθεση, την αντίσταση ενάντια σε όλα αυτά, τα αποκαλύπτει καθημερινά στον λαό, είναι δίπλα του και χέρι χέρι προχωράμε για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να ανατρέψουμε συνολικά αυτό το σάπιο κράτος, αυτό το σάπιο σύστημα».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της περιοχής Βαγγέλης Σίμος, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι η πρώτη με την οποία το Κόμμα τιμά τον Αρη. Ομως τώρα, με το στήσιμο της προτομής εδώ, ένα ιστορικό χρέος ξεπληρώνεται. Χρέος στον κομμουνιστή, στον λαϊκό ηγέτη, στον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ που με πάθος και τόλμη έδωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας, από τον χιτλεροφασιστικό ζυγό. Τα μνημεία και τα μουσεία που το Κόμμα δημιουργεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε μέρη που αποτέλεσαν σημεία σε σταθμούς στην ταξική πάλη αλλά και σε τόπους εξορίας και μαρτυρίου για χιλιάδες κομμουνιστές και αγωνιστές, δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε όσους πάλεψαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, πιστοί στα ιδανικά του Κόμματος, αλλά και για να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές που μεγαλώνουν σε συνθήκες αντεπανάστασης, την ιστορική αλήθεια, την ιστορία και την προσφορά του Κόμματος σε κάθε αγώνα που έδωσε και δίνει ο λαός μας για το δικαίωμα στην ελευθερία, στο ψωμί, την ανεξαρτησία, για το δικαίωμά του και τη δύναμή του να γίνει αφέντης του τόπου του και του πλούτου που παράγει».