Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες

Νέο κύμα κακοκαιρίας διάρκειας, σύμφωνα με τις προγνώσεις, 48 ωρών αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή το απόγευμα και να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές αλλά και τις καταιγίδες. Στη συνέχεια αναμένεται ένα μικρό διάλειμμα αίθριου καιρού και οι συνθήκες θα επιδεινωθούν και πάλι από Τετάρτη, οπότε και θα ξεκινήσει νέα κακοκαιρία. Πρόκειται για τον «καιρό του ανάποδου Π», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού ανά ημέρα:

Δευτέρα: Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη: Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη: Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Πέμπτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.