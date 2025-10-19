Κρυφή κάμερα με το «βλέμμα» στην κατάληψη Ρόζα Νέρα

Το βράδυ της Παρασκευής μετά τη μαζική πορεία που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο του διήμερου υπέρ της Παλαιστίνης και της πανελλαδικής κινητοποίησης στη βάση της Σούδας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Παγκρήτιου Συντονιστικού για την Παλαιστίνη, στην κατάληψη Ρόζα Νέρα, άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό είδαν απέναντι από την είσοδο του χώρου, ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στο ταμπλό του οποίου υπήρχε ένα λούτρινο κουκλάκι και στο οποίο –όπως διαπιστώθηκε σχετικά άμεσα– είχε τοποθετηθεί κρυφή κάμερα η οποία κοιτούσε προς την είσοδο της κατάληψης στον λόφο Καστέλι.

Μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία της κάμερας, ειδοποιήθηκε άμεσα το Παγκρήτιο Συντονιστικό για την Παλαιστίνη, το οποίο προχώρησε στην κάλυψή της, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα στο οποίο ήταν εγκατεστημένος ο εξοπλισμός βρισκόταν στην περιοχή αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της πορείας.

Όπως αναφέρει άτομο που βρισκόταν στο σημείο και μιλάει στην «Εφ.Συν» (τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα στην εφημερίδα): «Κατά τις 21:30, επιστέφοντας στον λόφο Καστέλι, στην κατάληψη που φιλοξενεί τη διοργάνωση, target Souda Base For Palestine, μέλος της κατάληψης εντόπισε αυτοκίνητο της ασφάλειας με κάμερα "φυτεμένη" σε λούτρινο κουκλάκι, στο ταμπλό μπροστά από τον συνοδηγό. Η κάμερα ήταν στραμμένη προς την είσοδο του λόφου Καστέλι. Άμεσα ειδοποιήθηκαν δημοσιογράφοι, για να φωτογραφήσουν τον μηχανισμό και να τεκμηριώσουν την παρακολούθηση του χώρου. Σχεδόν δύο ώρες μετά, ένας ασφαλίτης ήρθε να πάρει το αυτοκίνητο, και έφυγε με μεγάλη ταχύτητα. Παραλίγο να πατήσει άτομα της περιφρούρησης που του ζήτησαν τον λόγο. Οι ασφαλίτικες πρακτικές δεν θα περάσουν. Δεν μας φοβίζουν. Οργανωνόμαστε και αγωνιζόμαστε. Έξω οι βάσεις του θανάτου».