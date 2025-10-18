Αθήνα, 20°C
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, 2025
Γραμμές τρένου
EUROKINISSI

Ακινητοποιήθηκε τρένο της γραμμής Κιάτο-Αίγιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τα οποία προκαλούν ταλαιπωρία στους επιβάτες. 

Σήμερα, στις 7:40 το βράδυ, ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο, στον σταθμό Λυκοποριάς. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η ακινητοποίηση του τρένου οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, χωρίς η εταιρεία να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Όσο για τους 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο.

Επίσης, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

TAGS
