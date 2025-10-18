Στήριξαν την Παλαιστίνη, απαίτησαν το κλείσιμο της βάσης στη Σούδα

Με πορεία προς τη βάση της Σούδας ολοκληρώθηκε σήμερα η διήμερη κινητοποίηση με την ονομασία “Target Souda Base for Palestine”. Η πορεία ξεκίνησε από το κέντρο της πόλης και κατευθύνθηκε προς το χωριό Μουζουράς, κοντά στη βάση.
Η διήμερη κινητοποίηση (που διοργανώθηκε από ομάδες ακτιβιστών και πολιτικές οργανώσεις) έγινε σε μια κρίσιμη φάση για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με τη ισραηλινή γενοκτονία να μην έχει σταματήσει, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Οι διαδηλωτές απαίτησαν να μπει λουκέτο στην αμερικανο-νατοϊκής βάση της Σούδας, κατηγορώντας την για συνενοχή στη γενοκτονία και χαρακτηρίζοντάς την ως «αιχμή του δόρατος» στον πόλεμο.
Η πορεία εμπεριείχε ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ παρέμεινε ειρηνική παρά τα αστυνομικά μπλόκα.
Με πληροφορίες από cretanews
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας