Στήριξαν την Παλαιστίνη, απαίτησαν το κλείσιμο της βάσης στη Σούδα

Με πορεία προς τη βάση της Σούδας ολοκληρώθηκε σήμερα η διήμερη κινητοποίηση με την ονομασία “Target Souda Base for Palestine”. Η πορεία ξεκίνησε από το κέντρο της πόλης και κατευθύνθηκε προς το χωριό Μουζουράς, κοντά στη βάση.

Η διήμερη κινητοποίηση (που διοργανώθηκε από ομάδες ακτιβιστών και πολιτικές οργανώσεις) έγινε σε μια κρίσιμη φάση για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με τη ισραηλινή γενοκτονία να μην έχει σταματήσει, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν να μπει λουκέτο στην αμερικανο-νατοϊκής βάση της Σούδας, κατηγορώντας την για συνενοχή στη γενοκτονία και χαρακτηρίζοντάς την ως «αιχμή του δόρατος» στον πόλεμο.

Η πορεία εμπεριείχε ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ παρέμεινε ειρηνική παρά τα αστυνομικά μπλόκα.



Με πληροφορίες από cretanews