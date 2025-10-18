Data Journalists: Στο φως τα έγγραφα ΟΣΕ – Siemens – Bayer για τα έλαια σιλικόνης

Οι Data Journalists παρουσιάζουν τα επίσημα έγγραφα της Siemens για τα έλαια σιλικόνης που περιλαμβάνονται στην δικογραφία των Τεμπών • Εκτιμάται ότι από την πυρόσφαιρα κάηκαν ζωντανοί τα 27 εκ των 57 θυμάτων.

Οι συγγενείς των θυμάτων από στο σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη κατέθεσαν πρόσφατα μηνύσεις σε βάρος δυο γερμανικών εταιριών, μετά την ερμηνεία των πραγματογνωμόνων για τα έλαια σιλικόνης και την πυρόσφαιρα.

Η ερευνητική ομάδα Data Journalists φέρνει σήμερα στο φως τα επίσημα έγγραφα ΟΣΕ – Siemens – Bayer σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, τους κανόνες χρήσης και τους όποιους κινδύνους ελλοχεύουν από τα έλαια σιλικόνης.

«Μέσα στη δικογραφία από στοιχεία που προσκόμισε η Hellenic Train, αναφέρεται μία συγκεκριμένη παρτίδα ελαίων σιλικόνης της Bayer, τα οποία είχε αγοράσει η Siemens και τα χρησιμοποίησε στους μετασχηματιστές», ισχυρίζονται συγγενείς στην DW. Εφόσον λοιπόν οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την πυρκαγιά, θα πρέπει να ελεγχθούν και οι εταιρείες που τα κατασκεύασαν και τα προμήθευσαν. Η αποζημίωση που ζητούν οι συγγενείς είναι 80 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι από την πυρόσφαιρα κάηκαν ζωντανοί τα 27 εκ των 57 θυμάτων.

Η αιτιολογία που έδωσαν οι δυο κρατικοί πραγματογνώμονες για τα αίτια της πυρκαγιάς ήταν τα έλαια σιλικόνης, μια απάντηση που έως σήμερα αποτελεί το αφήγημα που υιοθετούν κυβερνητικά στελέχη και οι κρατικές αρχές. Αντίθετα, οι περισσότεροι πραγματογνώμονες των συγγενών αμφισβητούν αυτή την εκδοχή, ισχυριζόμενοι πως υπήρχε άλλο εύφλεκτο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Στην περίπτωση που η Siemens με την Bayer καταφέρουν να αντικρούσουν την αιτιολογία των ελαίων σιλικόνης για την πυρόσφαιρα, τότε θα δημιουργηθεί ισχυρό δεδικασμένο που θα στρέψει το ενδιαφέρον σχεδόν αποκλειστικά στην εκδοχή άλλου εύφλεκτου υλικού.

Οι Data Journalists παρουσιάζουν τα επίσημα έγγραφα της Siemens για τα έλαια σιλικόνης που περιλαμβάνονται στην δικογραφία των Τεμπών. Με διακριτικά όχι μόνο της γερμανικής εταιρείας, αλλά και του ΟΣΕ. Τα στοιχεία της Siemens είναι από 1994 κι έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου το 2004.

Τα έλαια σιλικόνης θεωρούνται απόλυτα ασφαλή και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το γεγονός ότι το ελληνικό κρατικό πόρισμα τα ενοχοποιεί δίνει την βάση για τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης. Εάν όντως αποδειχθεί πως είχαν δίκιο τα ευρήματα των δύο κρατικών πραγματογνωμόνων θα ανατραπούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται έως σήμερα.