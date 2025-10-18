Αγανακτούν οι αγρότες στη Θεσσαλία και διαμαρτύρονται

Σε «αναμμένα κάρβουνα» είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας καθώς βλέπουν πως απειλούνται οι επιδοτήσεις τους μετά το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε κρίσιμες περιόδους όπου η παραγωγή τους «δοκιμάζεται» και το επίπεδο διαβίωσης έχει πέσει.
Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με τη λειψυδρία και τις φυσικές καταστροφές, ενώ οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους σφαγιάζονται λόγω ευλογιάς. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι αναποτελεσματικά και οι αληθινοί αγρότες είναι «στα κάγκελα», την ώρα που οι απατεώνες πλουτίζουν με ευρωπαϊκούς πόρους.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα χωριά Πυργετός και Ομόλιο της Λάρισας.
Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σε παράδρομο της ΠΑΘΕ. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της περιοχής τονίζουν ότι αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης ζητώντας από το υπουργείο επίσπευση των διαδικασιών για τις πληρωμές.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας