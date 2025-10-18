Αγανακτούν οι αγρότες στη Θεσσαλία και διαμαρτύρονται

Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι αναποτελεσματικά και οι αληθινοί αγρότες είναι «στα κάγκελα», την ώρα που οι απατεώνες πλουτίζουν με ευρωπαϊκούς πόρους.

Σε «αναμμένα κάρβουνα» είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας καθώς βλέπουν πως απειλούνται οι επιδοτήσεις τους μετά το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε κρίσιμες περιόδους όπου η παραγωγή τους «δοκιμάζεται» και το επίπεδο διαβίωσης έχει πέσει.

Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με τη λειψυδρία και τις φυσικές καταστροφές, ενώ οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους σφαγιάζονται λόγω ευλογιάς. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι αναποτελεσματικά και οι αληθινοί αγρότες είναι «στα κάγκελα», την ώρα που οι απατεώνες πλουτίζουν με ευρωπαϊκούς πόρους.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα χωριά Πυργετός και Ομόλιο της Λάρισας.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σε παράδρομο της ΠΑΘΕ. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της περιοχής τονίζουν ότι αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης ζητώντας από το υπουργείο επίσπευση των διαδικασιών για τις πληρωμές.