Φθινοπωρινό «κοκτέιλ» καιρικών φαινομένων το Σάββατο

Άστατος καιρός με βροχές στη χώρα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24 με 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 23 με 24 και στην Κρήτη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα ανατολικά νότιοι και βαθμιαία δυτικοί με εντάσεις 2 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Oι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.