Φθινοπωρινό «κοκτέιλ» καιρικών φαινομένων το Σάββατο

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24 με 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 23 με 24 και στην Κρήτη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα ανατολικά νότιοι και βαθμιαία δυτικοί με εντάσεις 2 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Oι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας