Επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου τίθενται σε ισχύ τα εκ περιτροπής περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Σήμερα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργείων.

Σημειώνεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο που είχαν χορηγηθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ισχύουν και για την περίοδο 2025-2026.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ο δακτύλιος τίθεται σε ισχύ από 20 Οκτωβρίου 2025 έως και 24 Ιουλίου 2026 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη (κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00) και για την Παρασκευή (από 07.00 έως 15.00).

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται ως εξής: τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Τα παραπάνω μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι περιορισμοί της κυκλοφορίας οχημάτων ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. Αλεξάνδρας.