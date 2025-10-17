Hellenic Train: Στο ένα αυξάνουν τα δρομολόγια στο άλλο τα... μειώνουν

Επιπλέον δρομολόγια για το Τρένο του Πηλίου ενόψει 28ης Οκτωβρίου, δρομολόγια μόνο την ημέρα για τον οδοντωτό.

Δύο ανακοινώσεις της Hellenic Train έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα, σήμερα, στα δημοσιογραφικά γραφεία και αφορούν δύο ξεχωριστές σιδηροδρομικές διαδρομές της χώρας.

Η εταιρεία ενημέρωσε πως ενόψει της επετείου της 28ης Οκτωβρίου τα μπουν επιπλέον δρομολόγια για το τρένο του Πηλίου.

«Οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια την Παρασκευή 24/10, τη Δευτέρα 27/10 και την Τρίτη 28/10, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εκδρομέων και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους» σημειώνει η Hellenic Train και προσθέτει «ειδικότερα, η αμαξοστοιχία 3800 αναχωρεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00 και επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής. Τα Σαββατοκύριακα οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους».

Στον αντίποδα, τα απογευματινά δρομολόγια στον ιστορικό Οδοντωτό που κάνει το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα, από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται μόνο πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια και θα ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

«Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου. Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37)».

Σημειώνεται ότι τα προβλήματα στην ιστορική διαδρομή της Αχαΐας δεν έχουν τελειωμό, καθώς μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί δύο σοβαρά περιστατικά με βλάβες που είχαν ως αποτέλεσμα πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες.