Πάνος Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί αυτόνομα, λειτουργεί με εντολές

«Να βλέπεις έναν παππού να κλαίει και να σου λέει, “συγγνώμη παιδί μου, εμείς φταίμε”, είναι κάτι που δεν ξεχνιέται». Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84, όμως στέλνει και το δικό του μήνυμα στην κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη.

Ο απεργός πείνας που νίκησε στο αίτημά του για εκταφή του Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, εξέφρασε την συγκίνησή του για την στήριξη του κόσμου.

«Αισθάνθηκα δικαίωση κατά κάποιο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα ήμουν και πολύ συγκινημένος με τον κόσμο που ήταν εκεί. Είπα μέσα μου, νικήσαμε» είπε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας τα βέλη του προς την κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς η οργή του κόσμου ήταν καζάνι που βράζει. «Η κυβέρνηση δεν περίμενε αυτή την αντίδραση του κόσμου». Όταν υπάρχει ένας λαός ολόκληρος και στηρίζει έναν άνθρωπο, είναι μεγάλο όπλο είπε και συμπλήρωσε «η κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς βλέποντας τον κόσμο που ήταν στο πλάι μου κάθε μέρα».

Δεν παρέλειψε να εκτοξεύσει βέλη προς τη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι «δεν λειτουργεί αυτόνομα. Λειτουργεί με εντολές από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ ότι από εδώ και πέρα θα γίνουν όλα όπως πρέπει».

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για το πώς έφτασε στο σημείο να ξεκινήσει απεργία πείνας, αλλά και για την αποφασιστικότητά του, καθώς, όπως είπε «την υπόσχεση την έδωσα από τη στιγμή που κατάλαβα ότι κάτι παίζεται, κάτι γίνεται…Μέρα με τη μέρα αυτό γινόταν πιο έντονο. ‘Έβλεπα αδιανόητα πράγματα να γίνονται, με τους ανακριτές, με τους ιατροδικαστές… ‘Έκλεισαν την υπόθεση. Τότε είπα, παιδί μου, εγώ ο πατέρας σου θα το πάω μέχρι τέλος. Θα μάθω από τι έφυγες. Και δεν θα σταματήσω όσο αναπνέω».

«Βλέπαμε μαύρες σακούλες, παρακαλούσα και ζητούσα από τον οδηγό του ασθενοφόρου, να με αφήσει να δω μέσα στη σακούλα αν είναι το παιδί μου…Κάποια στιγμή λιποθύμησα. Δεν θυμάμαι κάποια γεγονότα. Αλλά αυτή τη σκηνή με τις σακούλες δεν θα την ξεχάσω ποτέ» ανέφερε συγκινημένος.

Τέλος, ο Πάνος Ρούτσι υπογράμμισε ότι το κράτος και η κυβέρνηση τους ρίχνει λάσπη εδώ και δυόμιση χρόνια, όμως «με τους ελέγχους και με τους ανθρώπους που φέραμε εμείς, βρέθηκαν αμέσως χημικές ουσίες, ξυλόλιο και όλα αυτά που λέμε δυόμιση χρόνια τώρα».