Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.8° 19.9°
2 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.4° 16.6°
2 BF
71%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
20.0° 18.3°
4 BF
67%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
63%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
95%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
10°C
10.4° 10.4°
1 BF
88%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.0° 18.0°
1 BF
88%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.8°
3 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.9° 19.4°
1 BF
63%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
53%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.4° 18.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Θύελλα με ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
18.9° 17.2°
1 BF
84%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.8°
3 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.1°
2 BF
49%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.3° 18.8°
3 BF
61%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
14.2° 14.2°
2 BF
98%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
11°C
11.3° 11.3°
1 BF
96%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
afidnes_1020
EUROKINISSI

Πώς έγινε το τροχαίο στις Αφίδνες που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερα ακόμη άτομα.

Σε μετωπική σύγκρουση, λόγω εισόδου ενός εκ των δύο ΙΧ αυτοκινήτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οφείλεται το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, που συνέβη νωρίς το πρωί σήμερα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στις Αφίδνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άνθρωποι και στο δεύτερο μόνο ο οδηγός.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανασυρθούν οι επιβαίνοντες από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων.

Νεκροί είναι δύο από τους επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου και τραυματίες οι άλλοι τρεις και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου. Και οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ, όπου ο ένας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ και οι άλλοι τρεις είναι επίσης σε σοβαρή κατάσταση.

Η Τροχαία αναμένει να δώσουν κατάθεση οι επιζώντες, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος, καθώς στο σημείο της σύγκρουσης δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει το συμβάν.

Από την αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος, πάντως, εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνέβαλε στην είσοδο στο αντίθετο ρεύμα ενός εκ των δύο αυτοκινήτων και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, καθώς την ώρα εκείνη έβρεχε στην περιοχή.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα και για το δεύτερο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα στο 35ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου έχασε τη ζωή του οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μοτοσικλέτα καρφώθηκε στο πίσω μέρος σταθμευμένου σε χώρο στάθμευσης φορτηγού, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να απανθρακωθεί ο οδηγός της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πώς έγινε το τροχαίο στις Αφίδνες που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual