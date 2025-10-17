Πληρωμένη απάντηση Πλακιά σε Μαρινάκη: Αν σβήσουν τα ονόματα, θα πάω να τα ξαναγράψω

«Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα σβήσουν τα παιδιά μας: Το έκαναν στα Τέμπη την πρώτη φορά και την δεύτερη το έκαναν πετώντας τα λείψανά τους στο Κουλούρι», ήταν η απάντηση του κ. Πλακιά στον Παύλο Μαρινάκη για τη δήλωσή του πως τα ονόματα θα τα σβήσει ο καιρός.

Με αξιοζήλευτη υπομονή και μετριοφροσύνη αντιμετωπίζει ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας και θείος θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, τον νέο κύκλο προσβολών της κυβέρνησης κατά των συγγενών, με την απαράδεκτη απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σε μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με φόντο την θέσπιση του 13ωρου, διέγερσης ακροδεξιών αντανακλαστικών και αντεπίθεσης για την ήττα τους από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε πως τα ονόματα των 57 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών που είναι γραμμένα έξω από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, θα τα σβήσει ο καιρός.

Ο κ. Πλακιάς ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους του OPEΝ σημείωσε πως δεν θα είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση θα σβήσει τα αδικοχαμένα παιδιά, καθώς τα έσβησε μια φορά με το έγκλημα των Τεμπών και ακόμη μια όταν πέταξαν λείψανά τους στο Κουλούρι.

Υπογράμμισε πως αν τα σβήσουν θα σπεύσει ο ίδιος στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα και θα επιχειρήσει να τα ξαναγράψει. Σε περίπτωση που τον απωθήσουν οι αστυνομικές αρχές, επισήμανε πως θα σταθεί εκεί ο ίδιος στη θέση των ονομάτων, μέχρι να δικαστούν τα πολιτικά πρόσωπα που ευθύνονται για το έγκλημα.

Παράλληλα, τόνισε πως τα ονόματα των παιδιών θα μείνουν ανεξίτηλες στις καρδίες όλων.

Όταν ρωτήθηκε αν τον πληγώνουν οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, με απύθμενη γενναιότητα και ανωτερότητα ανέφερε πως έχει πλεόν συνηθίσει τις προσβολές, στέλνοντάς τους ένα μήνυμα: πως είναι περαστικοί.

Κληθείς να σχολιάσει την απαράδεκτη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, πως το μνημείο είναι αφιερωμένο για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος, ο κ. Πλακίας ανέφερε πως δεν πέσαν για την πατρίδα καθώς η πατρίδα τα σκότωσε.