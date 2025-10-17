Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Ελληνικό μετρό

Καταγγελία στην «Εφ.Συν.»: Χωρίς κυλιόμενες για μέρες ο σταθμός «Ελληνικό»

efsyn.gr
Εκτός λειτουργίας για μία εβδομάδα οι κυλιόμενες σκάλες του σταθμού του μετρό «Ελληνικό», ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες.

Ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες.

Κάτοικος Γλυφάδας επικοινώνησε με την «Εφ.Συν.», λέγοντας πως ήρθε ξανά αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα που έχει προκύψει στον σταθμό «Ελληνικό» του μετρό. Ειδικότερα, κατήγγειλε πως οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου βρίσκονται εκτός λειτουργίας, εδώ και μία εβδομάδα.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα διευθετηθεί το ζήτημα.

«Ακούμε για προέκταση της γραμμής στη Γλυφάδα. Πώς θα γίνει αυτό, όταν υπάρχουν προβλήματα στους τωρινούς σταθμούς;», διερωτάται.

Καταγγελία στην «Εφ.Συν.»: Χωρίς κυλιόμενες για μέρες ο σταθμός «Ελληνικό»

