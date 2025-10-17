Καίγεται από τα ξημερώματα βιομηχανική περιοχή στην Κέρκυρα [βίντεο]

Αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό • Κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής από τις αναθυμιάσεις • Τεράστιες οι ζημιές σε επιχείρηση κατεψυγμένων.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε βιομηχανική ζώνη στην Κέρκυρα, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε επιχείρηση κατεψυγμένων.

Στην περιοχή Αλεπού ήχησε και το 112, εξαιτίας της ατμόσφαιρας που είναι αποπνικτική από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που έχουν καλύψει τον ουρανό σε μεγάλη ακτίνα.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας προς τους κατοίκους αναφέρεται ότι πρέπει να μείνουν εντός εσωτερικών χώρων με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Όπως μεταδίδει το enimerosi.com, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδιναν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, μαζί με υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό πλήρη έλεγχο.

Το έργο των πυροσβεστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η φωτιά έχει επεκταθεί και έχει μεγάλη ένταση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αναμένεται να είναι τεράστιες.

Ευτυχώς, από τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι εντός του κτηρίου. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση και την πλήρη διασφάλιση του χώρου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.