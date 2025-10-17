Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
19°C
20.1° 18.5°
2 BF
65%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
16.2° 13.7°
1 BF
82%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
19.0° 18.3°
5 BF
76%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
67%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.6° 12.6°
2 BF
93%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.4° 9.4°
1 BF
100%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.2° 17.2°
1 BF
88%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.8° 19.8°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.2° 17.2°
1 BF
70%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
56%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.9° 17.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ψιχάλες μικρής έντασης
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
77%
Λάρισα
Ψιχάλες
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.2° 16.7°
0 BF
82%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 21.8°
3 BF
75%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.8° 16.6°
0 BF
88%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 15.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.1° 13.1°
3 BF
100%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
10°C
9.6° 9.6°
1 BF
97%
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Φωτογραφία αρχείου

Τρεις νεκροί σε δύο διαφορετικά τροχαία μέσα σε λίγες ώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Οδυνηρά συμβάντα στους ελληνικούς δρόμους.

Με τραγικά νέα ξημέρωσε η σημερινή μέρα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν δύο τροχαίες συγκρούσεις με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το ένα τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των Αφιδνών.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν τρία ΙΧ με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών. Η τροχαία έχει, μάλιστα, διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.

Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πρόσκρουση της μηχανής με το φορτηγό, προκλήθηκε φωτιά.

Τρεις νεκροί σε δύο διαφορετικά τροχαία μέσα σε λίγες ώρες

