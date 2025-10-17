Τρεις νεκροί σε δύο διαφορετικά τροχαία μέσα σε λίγες ώρες

Με τραγικά νέα ξημέρωσε η σημερινή μέρα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν δύο τροχαίες συγκρούσεις με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το ένα τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των Αφιδνών.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν τρία ΙΧ με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών. Η τροχαία έχει, μάλιστα, διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.

Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πρόσκρουση της μηχανής με το φορτηγό, προκλήθηκε φωτιά.