Πρόσκρουση λέμβου γεμάτη μετανάστες στη Χίο - Νεκροί δύο άνθρωποι

Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό με θύματα μετανάστες σημειώθηκε στα ελληνικά νερά, καθώς λέμβος γεμάτη μετανάστες προσέκρουσε με αποτέλεσμα να εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άνθρωποι.
Συνολικά διασώθηκαν 27 άτομα, από τους οποίους οι 10 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χίου, μετά από επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού και της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς οι άνθρωποι εντοπίστηκαν σε δύσβατη και βραχώδη περιοχή.
Το περιστατικό συνέβη στις 10:30 χθες το βράδυ στην περιοχή Παντουκίου Χίου.
