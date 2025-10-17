Νέος σεισμός ανοιχτά της Κρήτης μεγέθους 4,1 ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:55, σε απόσταση 290 χλμ. νότια της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 45 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων.