Ιπτανται... οι ελλείψεις συστημάτων και προσωπικού, ενώ λεφτά υπάρχουν

Τα παράπονά τους για τις συνεχώς αυξανόμενες καθυστερήσεις πτήσεων που οφείλονται στα απαρχαιωμένα συστήματα αεροναυτιλίας, παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμος πακτωλός κονδυλίων που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, εξέφρασαν παράγοντες της αγοράς κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων στην επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση προσπάθησε να ρίξει τις ευθύνες στους αεροελεγκτές για τις εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας, αφήνοντας υπονοούμενα για τις μεγάλες αμοιβές που λαμβάνουν, οι φορείς που έλαβαν χθες τον λόγο ήταν απόλυτα ξεκάθαροι, μιλώντας για την έλλειψη συστημάτων και προσωπικού.

«Από το 2018 βρισκόμαστε σε μια τροχιά αύξησης των καθυστερήσεων και των περιορισμών, που έχει κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο από το 2022 και μέχρι σήμερα, με πολύ άσχημες επιπτώσεις στην εμπειρία των επιβατών και των επισκεπτών στη χώρα μας», τόνισε ο Μιχάλης Κουβελιώτης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Aegean Airlines. Εξήγησε ότι το σύστημα λειτουργίας και ρύθμισης των αερομεταφορών «είναι το μοναδικό πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο μεταξύ των υπόλοιπων δομών μεταφορών στη χώρα μας, αφού δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση των φορολογουμένων, αντίθετα, υπάρχει σημαντικό ετήσιο πλεόνασμα για το κράτος». Παρά ταύτα, «έχουμε μείνει σημαντικά πίσω στους τομείς της αεροναυτιλίας σε σχέση με τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε αριθμό ώριμων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας».

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπάθησε να πει ότι παίρνει τα μέτρα του, αλλά αυτά περιορίζονται στην ψήφιση του νομοσχεδίου που μετατρέπει την ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στις προσλήψεις 80 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που εκκρεμούσαν επί μήνες και οι οποίοι θα χρειαστούν εκπαίδευση έως και δύο χρόνια για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.

Ανεκμετάλλευτο

Ο κ. Κουβελιώτης ζήτησε να ολοκληρωθεί αμέσως η παραγγελία του εξοπλισμού συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας «που καθυστερεί από το 2016 και μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί παρά την ύπαρξη των καταβεβλημένων τελών εδώ και χρόνια». Υπενθυμίζεται ότι τα κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και τη λειτουργία τους εξασφαλίζονται από τα τέλη που πληρώνουν όλες οι αεροπορικές εταιρείες που προσγειώνονται ή απογειώνονται από την Ελλάδα. Από αυτά πληρώνονται και οι υπερωρίες των αεροελεγκτών και των υπόλοιπων κλάδων εργαζομένων στην ΥΠΑ, υπολογίζεται όμως ότι έχει ήδη συσσωρευθεί ένα πλεόνασμα 300 εκατομμυρίων ευρώ που παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Ενδεικτικές για την κατάσταση με τις καθυστερήσεις των πτήσεων είναι και οι αναφορές που έκαναν σε υπομνήματα που κατέθεσαν η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). «Οι καθυστερήσεις πτήσεων αποτελούν πλέον μια διαρκή αρνητική παράμετρο, που υποβαθμίζει τη συνολική εικόνα της χώρας, πλήττει τις αναπτυξιακές προσπάθειες του κλάδου του τουρισμού και των αερομεταφορών και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος, αλλά και των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται και επενδύουν στην Ελλάδα», αναφέρει ο ΔΑΑ, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με προσλήψεις και προμήθειες «δεν θα εξαλείψουν σύντομα τις συνέπειες από την ήδη συσσωρευμένη καθυστέρηση των δράσεων αυτών, ενώ οι χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης και ωρίμανσής τους είναι και στις δύο περιπτώσεις ένας πρόσθετος σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας και πηγή ανησυχίας για τον κλάδο του τουρισμού και των αερομεταφορών τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον». «Αν και τα ανταποδοτικά τέλη πρέπει να διατίθενται αυστηρά για τις χρήσεις που προορίζονται και κυρίως στον χρόνο που απαιτείται, αυτό μέχρι τώρα δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα μεγάλα αποθεματικά τέτοιων τελών να παραμένουν αδιάθετα», τονίζει η διοίκηση του ΔΑΑ, αναφέροντας ως αιτία το ότι «δεν προωθούνται εγκαίρως οι αναγκαίες επενδύσεις και οι οργανωτικές παρεμβάσεις που θα οδηγούσαν σε ταχεία βελτίωση της κατάστασης».

Ο ΣΕΤΕ, αφού περιγράφει την άνθηση της τουριστικής βιομηχανίας, λέει ότι «αντίθετα, στο επίπεδο της λειτουργίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην εξέλιξη των δυνατοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες αλλά και τα έσοδα που δημιουργεί η ανάπτυξη», με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειονότητα των τουριστών φτάνει στην Ελλάδα αεροπορικά.

Παναγιώτης Ψαρρός

Περιστατικά

Προφανώς, στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ενωσης των αεροελεγκτών, Παναγιώτης Ψαρρός, και έδωσε ένα παράδειγμα της έλλειψης εξοπλισμού λέγοντας: «Απλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τα εργαλεία που έχουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν περιστατικά που μας παίρνει ο συνάδελφος από τη Βουλγαρία να μας πει για ένα αεροσκάφος που είναι κοντά στα σύνορα, να μας δώσει μια πληροφορία που εμείς δεν τη βλέπουμε και θα πρέπει να τη ρωτήσουμε στο αεροπλάνο».

«Είναι ήδη το τέταρτο καλοκαίρι που δουλεύουμε υπερεργασία για να μπορέσει να σταθεί το σύστημα όρθιο. Μέχρι τώρα είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, με εξαίρεση ότι πήραμε κόσμο που μπορεί σε δύο χρόνια από τώρα να είναι διαθέσιμος. Ακόμη και αν αύριο υπογραφεί σύμβαση, μέχρι το 2030 δεν θα υπάρχει σύστημα επιχειρησιακά διαθέσιμο»

Παναγιώτης Ψαρρός πρόεδρος της Ενωσης των Αεροελεγκτών

Ο κ. Ψαρρός αναφέρθηκε και στις υπερωρίες που κάνουν οι αεροελεγκτές, λέγοντας ότι «η κούραση είναι ύπουλος εχθρός». «Είναι ήδη το τέταρτο καλοκαίρι που δουλεύουμε υπερεργασία για να μπορέσει να σταθεί το σύστημα όρθιο. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε για δύο καλοκαίρια, μπας και η πολιτική ηγεσία, τότε, το 2022, λύσει τα προβλήματα. Μέχρι τώρα είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, με εξαίρεση ότι πήραμε κόσμο που μπορεί σε δύο χρόνια από τώρα να είναι διαθέσιμος». Πρόβλεψε επίσης ότι, ακόμη και αν αύριο υπογραφεί σύμβαση, δεν βλέπει μέχρι το 2030 να υπάρχει σύστημα επιχειρησιακά διαθέσιμο. Σημειώνεται ότι η Ενωση των αεροελεγκτών έχει προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή γενική συνέλευση και ένα από τα θέματα συζήτησης είναι η συμμετοχή του κλάδου στα προγράμματα υπερεργασίας το καλοκαίρι του 2026.

Ο Π. Ψαρρός, όπως και εκπρόσωποι άλλων κλάδων εργαζομένων εξέφρασαν παράπονα για τα πεπραγμένα της διοίκησης της ΥΠΑ, ενώ ο διοικητής είχε ένα φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλο.

Ο κ. Τζανακόπουλος θύμισε ότι όταν πριν από 1,5 χρόνο διορίστηκε ο διοικητής της ΥΠΑ Γεώργιος Σαουνάτσος, τέθηκε θέμα ασυμβίβαστου επειδή η σύζυγός του εργαζόταν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο κ. Σαουνάτσος χαρακτήρισε «χωρίς νόημα» τις σχετικές αναφορές, αλλά στη συνέχεια, απαντώντας στην Τζόρτζια Κεφαλά (Πλεύση Ελευθερίας), τη ρώτησε εάν έχει προτάσεις για να τις συμπεριλάβει στον νόμο. Εκεί παρενέβη ο Δ. Τζανακόπουλος, φωνάζοντας ότι ο νόμος γράφεται από την κυβέρνηση και όχι από τον διοικητή της ΥΠΑ και χρειάστηκε να παρέμβει το προεδρείο, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας, που παρακολούθησε την όλη διαδικασία μιλώντας ελάχιστα.