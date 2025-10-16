Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
23.0° 20.2°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 17.6°
3 BF
58%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
22.0° 20.5°
4 BF
61%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
45%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
80%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
11.4° 11.4°
0 BF
76%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.0° 18.0°
2 BF
86%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.2°
2 BF
53%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.1° 20.9°
3 BF
55%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
4 BF
57%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.7°
3 BF
68%
Κεφαλονιά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
82%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
63%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
19.5° 17.3°
2 BF
86%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.8°
2 BF
64%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.1° 20.8°
0 BF
45%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.3° 19.4°
3 BF
61%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
86%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
αστυνομία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο δράστης του εγκλήματος στο Κιλκίς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 26χρονου για το φονικό που σημειώθηκε στην περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς με θύμα 35χρονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ενώ σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Κιλκίς για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Τα κίνητρα της δολοφονίας πιθανολογείται ότι συνδέονται με τη δράση του 26χρονου στη διακίνηση μεταναστών και το σενάριο που εξετάζεται είναι η αθέτηση υπόσχεσης προς τον 35χρονο για την μεταφορά του.

Για το λόγο αυτό φέρεται να ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες, έξω από ξενοδοχείο, με τον 26χρονο να πυροβολεί το θύμα τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρεις κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού κ.ά.

Η σορός του 35χρονου αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή στο πλαίσιο νεκροψίας - νεκροτομής που παραγγέλθηκε.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο δράστης του εγκλήματος στο Κιλκίς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual