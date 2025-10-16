Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο δράστης του εγκλήματος στο Κιλκίς

Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 26χρονου για το φονικό που σημειώθηκε στην περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς με θύμα 35χρονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ενώ σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Κιλκίς για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Τα κίνητρα της δολοφονίας πιθανολογείται ότι συνδέονται με τη δράση του 26χρονου στη διακίνηση μεταναστών και το σενάριο που εξετάζεται είναι η αθέτηση υπόσχεσης προς τον 35χρονο για την μεταφορά του.

Για το λόγο αυτό φέρεται να ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες, έξω από ξενοδοχείο, με τον 26χρονο να πυροβολεί το θύμα τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρεις κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού κ.ά.

Η σορός του 35χρονου αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή στο πλαίσιο νεκροψίας - νεκροτομής που παραγγέλθηκε.