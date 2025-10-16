Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο του Βόλου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονος μαθητής Λυκείου μετά από συμπλοκή με δύο άλλους ανήλικους, ηλικίας 17 ετών και έναν 23χρονο.

Όπως μεταδίδει το τοπικό magnesianews.gr, οι δράστες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνελήφθησαν, χθες (15-10-2025) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, τρεις ημεδαποί, από τους οποίους 17χρονοι ανήλικοι και ένας 23χρονος ενήλικας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το πρωί στο προαύλιο σχολείου της πόλης, οι τρεις δράστες άσκησαν σωματική βία σε βάρος 16χρονου ανήλικου ημεδαπού, χτυπώντας τον με γροθιές. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι επενέβησαν και ενημέρωσαν σχετικά.