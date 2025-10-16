Σφοδρό τροχαίο στην Κηφισίας - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τζαμαρία [βίντεο]

Μια βίαιη τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης επί της λεωφόρου Κηφισίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή τραυματίες.

Σύμφωνα με το Action24, αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε άνδρας νεαρής ηλικίας, βγήκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να καρφωθεί στη τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, στο οποίο προκάλεσε και υλικές ζημιές.

Ο νεαρός, ο οποίος εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.