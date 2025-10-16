Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.3° 19.5°
3 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.4° 16.4°
2 BF
61%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.0° 18.8°
3 BF
66%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
59%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.3° 14.3°
2 BF
91%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
76%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.6° 20.8°
2 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
60%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.7°
3 BF
72%
Κεφαλονιά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
63%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.8° 16.7°
2 BF
79%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 21.8°
2 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.8°
0 BF
63%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
3 BF
60%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.0° 13.0°
1 BF
78%
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Φωτογραφία αρχείου | (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Σφοδρό τροχαίο στην Κηφισίας - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τζαμαρία [βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ευτυχώς δεν υπήρξαν οδυνηρές συνέπειες.

Μια βίαιη τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης επί της λεωφόρου Κηφισίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή τραυματίες.

 

Σύμφωνα με το Action24, αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε άνδρας νεαρής ηλικίας, βγήκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να καρφωθεί στη τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, στο οποίο προκάλεσε και υλικές ζημιές.

Ο νεαρός, ο οποίος εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Σφοδρό τροχαίο στην Κηφισίας - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τζαμαρία [βίντεο]

