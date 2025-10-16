Αγωγή SLAPP κατά σατιρικής εφημερίδας με μάρτυρα τον δήμαρχο Νάξου

Παρότι τύραννος, οπαδός και σύμμαχος του Πεισίστρατου, ο Λύγδαμις συμμερίστηκε την αγανάκτηση του λαού απέναντι στην άπληστη τάξη των ολιγαρχικών και κυβέρνησε ακριβοδίκαια τη Νάξο το τρίτο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Εθεσε, έτσι, τις βάσεις για μια μακρά περίοδο οικονομικής, ναυτικής και καλλιτεχνικής ακμής που διήρκεσε πολλές δεκαετίες. Οι σημερινές αρχές του νησιού αντιθέτως, μολονότι αναρριχώνται στα πόστα με την ψήφο των πολιτών, πασχίζουν να δείξουν σε κάθε ευκαιρία το αντιδημοκρατικό τους πρόσωπο. Δεν δυσκολεύονται ωσαύτως να πείσουν και τον πιο καλοπροαίρετο για την προτίμησή τους στο «τυραννικό» μοντέλο άσκησης της εξουσίας. Και φέρουν, ασφαλώς, σημαντικό μερίδιο της ευθύνης για την παραγωγική, πολιτισμική και ηθική παρακμή των καιρών μας.

Η εμμονή τοπικών παραγόντων της Νάξου σε αγωγές SLAPP, όταν δέχονται κριτική ή όταν η δημόσια παρουσία τους γίνεται αντικείμενο σάτιρας, επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Δεν πάει πολύς καιρός αφότου ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός κατέθεσε αγωγή SLAPP εναντίον της εφημερίδας «Κυκλαδική», επειδή... τόλμησε να δημοσιεύσει τεκμηριωμένο ρεπορτάζ για τον παράνομο δρόμο που διανοίχτηκε μεσάνυχτα στον προστατευόμενο υγροβιότοπο της Λαγκούντας με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση σέρφερ στην παραλία. Η πανελλήνια κατακραυγή τον ανάγκασε τότε να ανακρούσει πρύμναν.

Τώρα ο επικεφαλής του προεκλογικού του αγώνα, σύμφωνα με τοπικές ιστοσελίδες, επιλαχών στις δημοτικές εκλογές 2023 και αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Μανώλης Λυκουρόπουλος, αξιώνει από τον ιδιοκτήτη της διαδικτυακής σατιρικής εφημερίδας «Η Μάσκα», Γιώργο Καμβύση, 150.000 ευρώ για φωτογραφία ρετουσαρισμένη στο φότοσοπ, που τον σατιρίζει δείχνοντάς τον να κρατάει πλακάτ που γράφει «δεν ήταν ανθρώπινο λάθος αλλά ούτε και ατύχημα, την κρατική δολοφονία, βαπτίσατε δυστύχημα» και αναφέρεται ασφαλώς στο έγκλημα των Τεμπών. Η αγωγή εκδικάζεται σήμερα στο Πρωτοδικείο Νάξου. Μάρτυρας του ενάγοντος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον δήμαρχο.

Τα ναξιακά ΜΜΕ εξέδωσαν οργισμένη ανακοίνωση:

«Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, πρόκειται να εκδικασθεί στα δικαστήρια της Νάξου αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση την οποία άσκησε ο αντιπρόεδρος του λιμενικού ταμείου Νάξου, Μανώλης Λυκουρόπουλος, με ήδη μάρτυρα υπεράσπισης του τον ίδιο τον δήμαρχο, Δημήτρη Λιανό, και με την οποία αξιώνει το ποσό των 150.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη της σατιρικής εφημερίδας «η Μάσκα», γιατί σατίρισε δημόσια πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία και τον ίδιο, για το έγκλημα των Τεμπών.

Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να θεωρεί πως θίγεται και να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα και για σάτιρα που αφορά ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος ή συμφέροντος, (πολλώ δε μάλλον για το τραγικό αυτό δυστύχημα που στέρησε τη ζωή 57 ανθρώπων κι όλα όσα ακολούθησαν και συνεχίζονται ακόμα και στις μέρες μας), το δικαίωμα αυτό πρέπει να σταθμίζεται με την ελευθερία της έκφρασης, που αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας.

Ο κ. Λυκουρόπουλος που θεωρούμε και είναι δημόσιο πρόσωπο, (πρώτος επιλαχών στις δημοτικές εκλογές 2023, μέλος Λιμενικού Ταμείου Νάξου και με λοιπές ιδιότητες όπως επικεφαλής προεκλογικού αγώνα του κ. Λιανού), πρέπει να δέχεται τη δημόσια κριτική και όχι να προβαίνει σε αγωγές και μάλιστα με χρήση μάρτυρα τον ίδιο το δήμαρχο. Η δημοτική αρχή αντί να προσπαθεί να φιμώσει την οποιαδήποτε αντίθετη άποψη και κριτική που της ασκείται, προσπάθειες που την μετατρέπουν από εκλεγμένη δημοκρατικά διοίκηση σε καθεστώς, πρέπει να λάβει υπόψη πως η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της ελευθεροτυπίας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η ανάσα της Δημοκρατίας. Είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να λέει την αλήθεια του, να αμφισβητεί, να διεκδικεί, να υπερασπίζεται ό,τι θεωρεί δίκαιο. Ιδιαίτερα η σάτιρα είναι η φλόγα που κρατά ζωντανή τη σκέψη, είναι η δύναμη που εμποδίζει την κοινωνία να βυθιστεί στη σιωπή και στον φόβο.

Η εξουσία που φοβάται την αντίθετη άποψη και την κριτική δεν αποδεικνύει τίποτα άλλα, παρά την αδυναμία της. Χωρίς ελεύθερη φωνή, κανένα σύνταγμα, καμία κάλπη, κανένας θεσμός δεν έχει ουσία. Γιατί η Δημοκρατία δεν ζει στα χαρτιά. Ζει μέσα στους ανθρώπους που τολμούν να μιλούν. Και όσο υπάρχει έστω κι ένας άνθρωπος που μιλά χωρίς φόβο, η Δημοκρατία αναπνέει!

Με τις αγωγές και τις μηνύσεις:

● απειλείται η τοπική ελευθερία της έκφρασης, διώκεται η ελευθεροτυπία, προσβάλλεται το δικαίωμα ενημέρωσης του Ναξιακού λαού.

● γίνεται προσπάθεια εκφοβισμού για παρεμπόδιση άσκησης της ελεύθερης δημοσιογραφίας, με επιβολή αυτολογοκρισίας και της ειδικής και γενικής προληπτικής λειτουργίας της ποινής.

● υποκαθίσταται ο περιορισμένος έως ανύπαρκτος διάλογος της δημοτικής Αρχής με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τις απειλές ή τις δικαστικές διαμάχες, κάτι που δεν ωφελεί το Ναξιακό λαό και καταπατά στοιχειώδη ανθρώπινα, κοινωνικά, δημοκρατικά, συνταγματικά δικαιώματα. Στην προσπάθεια περιορισμού της ελευθεροτυπίας αντιτάσσουμε τη σθεναρή βούληση και απόφασή μας να υπερασπίσουμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και να ασχολούμαστε πιο δυναμικά με τα προβλήματα του κόσμου και τις παθογένειες της τοπικής εξουσίας και κοινωνίας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στη «Μάσκα» και τον συνάδελφο Γιώργο Καμβύση που διώκονται γιατί απλά σατίρισε δημόσια πρόσωπα τα οποία ως γνωστό είναι εκ θέσεως εκτεθειμένα και στην δημόσια κριτική, και στη σάτιρα. Η κίνηση να στραφούν δικαστικά κατά της Μάσκας της μόνης σατιρικής εφημερίδας αποτελεί απαράδεκτη πολιτική απόπειρα προσβολής του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας. Έτσι στρέφονται εναντίον όλου του τοπικού Τύπου, γραπτού και ηλεκτρονικού. Ο μόνος δρόμος είναι η αντίσταση και η αλληλεγγύη στη διωκόμενη «Μάσκα» και τον συνάδελφο Γιώργο Καμβύση. Είμαστε όλοι κατηγορούμενοι».

www.naxostimes.gr Πόπη Αλιμπέρτη, δημοσιογράφος

www.cycladesopen.gr Ειρήνη Προμπονά, δημοσιογράφος

Εφημερίδα «Κυκλαδική» Κατερίνα Ανδρούτσου, νομικός εκπρόσωπος

www.naxospress.gr Νικόδημος Λιανός, δημοσιογράφος