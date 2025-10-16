Αντί να ντρέπονται, κομπάζουν

Περήφανος για τις συλλήψεις των 15 φοιτητών-τριών, τους οποίους χαρακτήρισε «μπαχαλάκηδες», και για τη βίαιη εισβολή της ΕΛ.ΑΣ. στο ΕΜΠ ήταν χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θεωρεί τόσο μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης ότι έσπασε το άσυλο και μια τριήμερη κατάληψη που αποφάσισε μετά από μαζική γενική συνέλευση ο Φοιτητικός Σύλλογος της Αρχιτεκτονικής, που θα βάλει, όπως είπε, το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» («Χειροπέδες στην Παιδεία») στο επόμενο προεκλογικό του φυλλάδιο. Και εις ανώτερα!

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του (ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα») ανέφερε: «Η “Εφημερίδα των Συντακτών” λέει για “χειροπέδες στην Παιδεία” γιατί αυτή η δήθεν κακιά κυβέρνηση μία παράνομη κατάληψη την εκκένωσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δηλαδή έκανε τη δουλειά του ο πρύτανης, έκανε τη δουλειά της η αστυνομία και αυτοί οι μπαχαλάκηδες που στερούν από τους φοιτητές τις σπουδές τους πήραν τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες πολιτισμένες χώρες στον κόσμο που ακόμα ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, μία παράνομη πράξη, μία φασιστική ενέργεια, γιατί το να εμποδίζεις τον φοιτητή και τον καθηγητή να πάει στο πανεπιστήμιό του, πέραν από παράνομο είναι και μία κορυφαία πράξη φασισμού, τη δικαιολογούμε ως πράξη επαναστατική. Εγώ προσωπικά στο προεκλογικό μου φυλλάδιο, φαντάζομαι και συνολικά θα το έχουμε, τέτοια πρωτοσέλιδα, όπως αυτό της “Εφημερίδας των Συντακτών”, που λέει ότι η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της μετά από τόσα χρόνια απραξίας του ελληνικού κράτους, θα το έβαζα σε περίοπτη θέση».

Ευχαριστούμε πάντως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας, την άποψη της εφημερίδας και τον αντιδημοκρατικό κατήφορο μιας δήθεν φιλελεύθερης κυβέρνησης. Κρατάμε το γεγονός πως όποιος δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση και όσα νομοθετεί χαρακτηρίζεται «φασίστας». Θα ήταν γελοίο, αν δεν ήταν επικίνδυνο. Στο «σπίτι» των ορφανών του Καρατζαφέρη, πάντως, καλύτερα να μη μιλάνε για σκοινί.

Αποστομωτική απάντηση στους κομπασμούς Μαρινάκη έδωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, σημειώνοντας πως το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» «αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη ζοφερή πραγματικότητα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η πρωτοφανής εισβολή των ΜΑΤ στο ιστορικό ΕΜΠ, οι συλλήψεις φοιτητριών και φοιτητών, όπως και η έκκληση για απολογία πανεπιστημιακών συνιστούν την πιο ωμή επίθεση στη δημοκρατία, στη νεολαία και στο ίδιο το νόημα του δημόσιου πανεπιστημίου. Η Παιδεία δεν είναι πεδίο αστυνομοκρατίας ούτε οι φοιτητές “εσωτερικός εχθρός”. Η απάντηση στον αυταρχισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αλληλεγγύη στους φοιτητές και η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου ως χώρου ελευθερίας και κοινωνικής χειραφέτησης», κατέληξε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Αίσχος

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή της η παράταξη Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι χαρακτηρίζει την εισβολή των ΟΠΚΕ με τη λέξη «Αίσχος» και θεωρεί ψευδεπίγραφες τις κατηγορίες εναντίον των συλληφθέντων. Παράλληλα, σχολιάζοντας την κλήση σε απολογία του κοσμήτορα της Σχολής των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, Δημήτρη Δαμίγου, οι καθηγητές σημειώνουν πως «η Πρυτανεία δυσφορεί σε κάθε ανεξάρτητη και αγωνιστική κρίση και στάση συναδέλφων, πόσω μάλλον ενός Κοσμήτορα που ανέδειξε δημόσια τις ευθύνες της Διοίκησης στο μείζον πρόβλημα της ασφάλειας της πολυτεχνειακής κοινότητας».

Υπογραμμίζουν «αν νομίζουν ότι θα φοβηθούμε, πλανώνται πλάνην οικτράν. Ηρθε η ώρα κάθε ένας και κάθε μια από εμάς να πάρει θέση. Η Κυβέρνηση και η Πρυτανεία μάς θέλει καταδότες φοιτητών, μάρτυρες κατηγορίας σε πειθαρχικά που θα τους στερούν τη φοιτητική ιδιότητα, υποχείρια της εξουσίας. Κανένας να μην υποχωρήσει στη μισαλλοδοξία και στην αυταρχική υστερία στην οποία βυθίζεται το Ε.Μ.Π., κανένας να μην κηλιδώσει το πραγματικό βιογραφικό του πανεπιστημιακού δασκάλου με το άγος των φοιτητικών διώξεων και διαγραφών. Η ιστορία δεν μπορεί να “ξεγελαστεί”. Θα τιμήσει την αντίσταση, όπως έκανε στα λαμπρά παραδείγματα καθηγητών του ΕΜΠ στην κατοχή και στη δικτατορία, θα ρίξει βαριά σκιά στους “καλοθελητές”».

● Με σύνθημα «Οχι στις διαγραφές φοιτητών, Οχι στα πειθαρχικά, Οχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια», οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας συμμετέχουν στη σημερινή πανεκπαιδευτική πορεία (12.00 Προπύλαια).