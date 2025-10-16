Σεισμός 4,5 ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Αισθητός ήταν στην Κρήτη σεισμός ύψους 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε ανατολικά του νησιού σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 7,1 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου.