Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.5° 16.5°
3 BF
75%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.6° 14.8°
2 BF
75%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 17.0°
3 BF
73%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
10°C
9.9° 9.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
77%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
91%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
10°C
10.4° 10.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
17.5° 13.8°
2 BF
88%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 14.9°
2 BF
69%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
68%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.9° 17.7°
3 BF
72%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
72%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.2° 16.2°
0 BF
82%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
18°C
17.8° 17.8°
0 BF
82%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 14.8°
0 BF
77%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 9.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.6° 13.6°
1 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
76%
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμός 4,5 ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Έγινε ανατολικά της Κρήτης.

Αισθητός ήταν στην Κρήτη σεισμός ύψους 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε ανατολικά του νησιού σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 7,1 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

Σεισμός 4,5 ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

