Στο Λιμενικό μέσω ΕΣΠΑ 51 νέα οχήματα

Θα διατεθούν σε επιτελικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σε όλη τη χώρα.

Πενήντα ένα οχήματα που θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος, παραδόθηκαν την Τετάρτη στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Η προμήθεια εντάσσεται στην Πράξη «Προμήθεια 215 χερσαίων μέσων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος», συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΕΣΠΑ 2021–2027).

Τα νέα οχήματα θα διατεθούν σε επιτελικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια, την αστυνόμευση, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση τεχνικών σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία. Η σύμβαση περιλαμβάνει εγγύηση έξι ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, με υποχρέωση του προμηθευτή να καλύπτει τη συντήρηση και το service σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

«Ξεκινώντας με την προμήθεια των νέων οχημάτων που παραλάβαμε σήμερα, ανακοινώνουμε ότι στους επόμενους μήνες το Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προμηθευτούν μη επανδρωμένα σκάφη και νέα τεχνολογία, με στόχο την αστυνόμευση, την προστασία και τη φύλαξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και των θαλάσσιων πάρκων» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, κατά την τελετή παράδοσης των νέων οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα, που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του υπουργείου Ναυτιλίας, την Τετάρτη.

Ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Τρύφων Κοντιζάς, σημείωσε ότι τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος, διατίθενται άμεσα σε περιοχές με έντονη αλιευτική δραστηριότητα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης ενέργειας.