Παρέμβαση Ρουβίκωνα στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ για τα Τέμπη [βίντεο]

«Σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση που αφορά τον ρόλο της InterStar στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ύστερα από μία αναβολή» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ρουβίκωνας.

Παρέμβαση της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» με ανάρτηση πανό από την ταράτσα του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της «ΕΡΓΟΣΕ» στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης, για το έγκλημα των Τεμπών.

Αφορμή, η σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που είχαν εξαφανιστεί, αλλά εμφανίστηκαν ως δια μαγείας μετά από δύο χρόνια, με τον συνήγορο της εταιρείας Interstar να τα καταθέτει στον εφέτη ανακριτή Λάρισας.

Όπως αναφέρει ο Ρουβίκωνας, «η υπόθεση αφορά τον ρόλο της InterStar στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ύστερα από μία αναβολή που δόθηκε για έναν εντελώς προσχηματικό και γελοίο λόγο: την "αδυναμία" των δικηγόρων του κατηγορούμενου/διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ να παραστούν».

«Η υπεύθυνη για την φύλαξη και την παρακολούθηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου "InterStar", έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και αφού αρχικά κατέβαλε κάθε προσπάθεια να μη παραδώσει ούτε ένα αρχείο, προσκόμισε τελικά στον ανακριτή/εφέτη τρία βίντεο κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των ενόχων. Τρία βίντεο λειψά και "πειραγμένα", με διαφορές στις ημερομηνίες ανάκτησης/δημιουργίας τους, που χαρακτηρίστηκαν μέχρι και από την ΕΛ.ΑΣ. ως γνήσια αντίγραφα. Τρία βίντεο που αρχικά "δεν υπήρχαν" και έπειτα από μήνες "βρέθηκαν" στον κάδο απορριμάτων ενός υπολογιστή. Τρία βίντεο που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από πραγματογνώμονες των συγγενών. Παίζουν με τον πόνο τους και διαστρεβλώνουν την αλήθεια», προσθέτει σε ανάρτηση.

«Η κρατική δολοφονία που διαπράχθηκε στα Τέμπη δε θα ξεχαστεί, ο αγώνας συνεχίζεται».