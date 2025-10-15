Παίρνουν το Γηροκομείο από τον Δήμο Αθηναίων για λόγους... real estate

Oμολογώντας λόγους... real estate, η κυβέρνηση «παίρνει» το Γηροκομείο Αθηνών από τον Δήμο Αθηναίων και, μέσω αιφνιδιαστικής τροπολογίας, αναθέτει την εποπτεία του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, υπηρεσία αμιγώς κρατική, που χαρακτηρίζεται από αυτοδιοικητικούς ως «μακρύ χέρι της κυβέρνησης».

Το Γηροκομείο είναι ένα ίδρυμα με ιστορία 16 δεκαετιών, αλλά αρκετές μαύρες σελίδες στα πιο πρόσφατα χρόνια, με οικονομικά σκάνδαλα, ακόμη και φυλακίσεις πρώην διοικήσεων του σωματείου «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών» το οποίο λειτουργεί το Γηροκομείο (η «Εφ.Συν.» έχει παρακολουθήσει και καταγράψει σε απανωτά ρεπορτάζ της τις εξελίξεις στο πολύπαθο ίδρυμα μέχρι σήμερα). Διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία, που περιλαμβάνει «φιλέτα» για τα οποία έχουν γίνει ενέργειες εκποίησής τους. Η δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα αντέδρασε με οξύτατο τρόπο στις εξελίξεις, καταγγέλλοντας την κυβερνητική «επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια». Με την τροπολογία να ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τη 13ωρη εργασία, κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς (και πρώην δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων) Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε σκάνδαλο.

«Εξυγίανσης»

Η τροπολογία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής αναφέρεται σε φορείς κοινωνικής φροντίδας που είναι σε καθεστώς εξυγίανσης και μεταφέρει την εποπτεία τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. «Φωτογραφίζει» το Γηροκομείο Αθηνών, για το οποίο είναι σε ισχύ «σύμφωνο εξυγίανσης». Η προωθούμενη διάταξη αλλάζει το πλαίσιο εξυγίανσης. Μιλώντας χθες στη Βουλή, η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι με την τροπολογία αντιμετωπίζονται προβλήματα όπως η δυσκολία της ρύθμισης οφειλών προς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, προς εργαζόμενους και άλλους πιστωτές. Η ίδια η διάταξη όμως δεν μένει μόνο σε αυτά. Η τροπολογία «κρίθηκε αναγκαία», σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που καταγράφεται στην ίδια την προωθούμενη διάταξη, γιατί επιπλέον «δεν υπήρχε ευελιξία ως προς την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων με διάθεση περιουσιακών τους στοιχείων (όπως άρση των κατασχέσεων) προκειμένου να τηρηθεί ο σκοπός της εξυγίανσης».

«Ανερυθρίαστα»

Οπως καταγγέλλει ο Δήμος Αθηναίων, η κυβερνητική τροπολογία αποσκοπεί στο «να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας». Σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια, οπότε το Γηροκομείο τελεί υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, έχει προχωρήσει η εξυγίανση του ιδρύματος, σε χθεσινή ανακοίνωση η δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα κατήγγειλε την κ. Μιχαηλίδου ότι «ομολόγησε ανερυθρίαστα» τους σκοπούς της τροπολογίας, καταλογίζοντας αργοπορία στον Δήμο Αθηναίων ως προς την εκποίηση των ακινήτων.

Επιπλέον, η δημοτική αρχή Αθηναίων κατηγόρησε την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής ότι δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για το εάν ο δήμος είχε επιχειρήσει να θέσει τις αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας μπροστά σε όποια διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου. Με το ισχύον πλαίσιο, είναι ο Δήμος Αθηναίων που έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης του συμφώνου εξυγίανσης. Πολύ πρόσφατα, το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων μπλόκαρε εκποιήσεις ακινήτων-φιλέτων (ένα στο Μαρούσι κι ένα στο Κέντρο της Αθήνας) που είχε προτείνει η προσωρινή διοίκηση του Γηροκομείου. «Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλλε το σύμφωνο εξυγίανσης», τονίζει η δημοτική αρχή στη χθεσινή της ανακοίνωση, συμπληρώνοντας: «Η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».

Νάσος Ηλιόπουλος | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Το άγχος σας»

Ο Δήμος Αθηναίων κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν την κίνηση της κυβέρνησης να προωθήσει την τροπολογία. Στην κυβερνητική διάταξη αναφέρθηκε χθες ο κ. Ηλιόπουλος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «το άγχος σας είναι πώς θα βάλετε χέρι στη περιουσία του Γηροκομείου και γι’ αυτό η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι όχι απλά δεν έχει ενημερώσει τον Δήμο Αθηναίων, αλλά ότι είναι πρόβλημα ο Δήμος Αθηναίων». «Πότε έγινε πρόβλημα ο Δήμος Αθηναίων; Οταν χάσατε τις εκλογές. Αυτή είναι η αντίληψή σας για τη δημοκρατία», είπε σε υψηλούς τόνους ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Πότε έγινε πρόβλημα ο Δήμος Αθηναίων; Οταν χάσατε τις εκλογές. Αυτή είναι η αντίληψή σας για τη δημοκρατία»

Νάσος Ηλιόπουλος, βουλευτής Νέας Αριστεράς

Εντονη αντίδραση υπήρξε και από την «Ανοιχτή Πόλη». Η δημοτική παράταξη μιλά για συνεργασία κυβέρνησης και διοίκησης της «Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών», με στόχο να κάνουν «ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει η διοίκηση Μπακογιάννη με πρόσχημα την εξυγίανση» και ζητά από τον κ. Δούκα να καλέσει έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων για το θέμα του Γηροκομείου.

Η κυβέρνηση αφαιρεί ακόμη μια αρμοδιότητα από τον (αντίπαλο, πολιτικά) Δήμο Αθηναίων μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Η πρώτη της νομοθετική κίνηση, υπενθυμίζεται, ήταν να πάρει από τα χέρια του δήμου την «Ανάπλαση Αθήνας», μια εταιρεία με εύρος έργων προϋπολογισμού δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.