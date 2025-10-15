Δώρα της κυβέρνησης στα φιλαράκια των ΚΤΕΛ

Kρυφά δώρα φέρνει στους φίλους της η κυβέρνηση μέσω των διαγωνισμών που ετοιμάζει για την «απελευθέρωση» της αγοράς των ΚΤΕΛ. Στα προσχέδια των προκηρύξεων, περιλαμβάνεται διάταξη που αναφέρει ότι θα διατεθούν ηλεκτρικά λεωφορεία από το κράτος, χωρίς να προσδιορίζεται κάποιο αντίτιμο για αυτό. Η περίεργη διάταξη υπάρχει κρυμμένη μέσα στο 120σέλιδο σχέδιο διακήρυξης του δημόσιου διαγωνισμού που έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Βάσει αυτού του σχεδίου, θα βγουν τους επόμενους μήνες από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πάνω από 90 διαγωνισμοί για την εκχώρηση των υπεραστικών συγκοινωνιών (και των αστικών, πλην Αθηνών-Θεσσαλονίκης) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι διαγωνισμοί αυτοί προβλέπονται από τον νόμο 4974 του 2022 και υποτίθεται ότι θέλουν να φέρουν τον ανταγωνισμό σε μεταφορικό έργο που σήμερα εκτελείται μόνο από τα διάφορα ΚΤΕΛ.

Ευνοϊκοί όροι

Θεωρητικά, μπορεί να έρθει μια εταιρεία τουριστικών λεωφορείων και να διεκδικήσει έναν ή και περισσότερους τέτοιους διαγωνισμούς για να αναλάβει εκείνη, αντί του τοπικού ΚΤΕΛ, την «εκτέλεση και αποκλειστική εκμετάλλευση δημόσιων τακτικών [αστικών και υπεραστικών] οδικών μεταφορών επιβατών -καθώς και συνοδευόμενων δεμάτων άνω των 10 κιλών ή ασυνόδευτων δεμάτων- με λεωφορείο», όπως αναφέρεται.

Οι φιλικές σχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την πλειονότητα των λεωφορειούχων ΚΤΕΛ είναι πασίγνωστη και αναδείχθηκε με τις απευθείας αναθέσεις αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με πρόσχημα την πανδημία. Ταυτόχρονα, η πλήρης απαξίωση των ελληνικών σιδηροδρόμων, που οδήγησε δυστυχώς και στο έγκλημα των Τεμπών, ήταν ακόμη ένας τρόπος ενίσχυσης των ΚΤΕΛ, που αναγκάστηκαν να προμηθευτούν νέα οχήματα για να καλύψουν τη ζήτηση.

Πάντως, και μέσα στις υπό σύνταξη διακηρύξεις υπάρχουν όροι που ευνοούν τα ΚΤΕΛ, όπως εκείνος που επιτρέπει στον υποψήφιο ανάδοχο να εμφανίζει στον στόλο των λεωφορείων του και οχήματα ηλικίας έως 25 ετών. Αυτό συμβαίνει την ώρα που υποτίθεται ότι στόχος των διαγωνισμών είναι να μειωθεί το κόστος των επιδοτήσεων, να επιτευχθεί καλύτερη τιμή στα εισιτήρια και να αποκτηθούν οχήματα νέας τεχνολογίας.

Ο εισαγωγέας

Αίσθηση όμως προκαλεί και η αναφορά σε ηλεκτρικά λεωφορεία «που θα διατεθούν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς κατοχή και χρήση από τον Ανάδοχο».

Από τη διατύπωση δεν προκύπτει εάν για αυτά θα πληρώσει κάτι ο ανάδοχος-διάδοχος των ΚΤΕΛ ή αν θα τα πάρει δωρεάν εις υγείαν των φορολογουμένων και στο όνομα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Ακόμη, πάντως, και αν πληρώσουν κάτι οι ανάδοχοι, το δώρο θα είναι τεράστιο για τον εισαγωγέα που θα επιλεγεί από την κυβέρνηση και ο οποίος στη συνέχεια θα επωφελείται από την πώληση των ανταλλακτικών ή και της εξειδικευμένης συντήρησης, όπως ήδη ισχύει για τα αστικά της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, όλα τα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και εισαγωγέα.