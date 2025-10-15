Αστυνομική καταστολή στο ΕΜΠ με τις ευλογίες του πρύτανη

Σε μια μέρα γενικής απεργίας και ενώ η σχολή της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ τελούσε υπό τριήμερη κατάληψη μετά από απόφαση μαζικής γενικής συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου, η αστυνομία καταπάτησε το άσυλο, εφορμώντας με βία στο ιστορικό συγκρότημα, προχωρώντας σε συλλήψεις 15 φοιτητών-τριών που βρίσκονταν εκεί.

Κρεσέντο αυταρχισμού και απόπειρα τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος χθες τα ξημερώματα από την πρυτανεία του ΕΜΠ με την εντολή της κυβέρνησης που παίζει τα ρέστα της εκμεταλλευόμενη το -επικίνδυνο για τη δημοκρατία και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες- νομικό οπλοστάσιο που έχει κατασκευάσει.

Ο πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Στιγμιότυπο από βίντεο έξω από τη ΓΑΔΑ

Το απόγευμα της Δευτέρας και μετά τη λήξη της γενικής συνέλευσης και των μαθημάτων παρέμειναν φοιτήτριες και φοιτητές στο κτίριο Αβέρωφ. Ο πρύτανης πληροφορήθηκε το γεγονός και διεμήνυσε να αποχωρήσουν άμεσα από το κτίριο. Λίγο μετά τη 1.30 το βράδυ και ενώ αρκετοί παρέμεναν εκεί ως περιφρούρηση της κατάληψης, όπως παγίως γίνεται, δυνάμεις των ΟΠΚΕ επιτέθηκαν στο Πολυτεχνείο, σπρώχνοντας βίαια την πύλη εισόδου της Στουρνάρη, χωρίς να αναφέρουν καν την ύπαρξη εντάλματος, και άρχισαν τις μαζικές συλλήψεις.

Η εισβολή στο ίδρυμα στην Πατησίων είχε ξεκάθαρο στόχο να σπάσουν οι αντιδράσεις στις διαγραφές φοιτητών, στο νέο πειθαρχικό δίκαιο (όλως συμπτωματικά, χτες βγήκε υπουργική εγκύκλιος γι’ αυτό), στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη γενικότερη αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, όπου έσπευσαν μέλη άλλων φοιτητικών συλλόγων και συνδικαλιστές/ριες από εργατικά σωματεία, καθώς και δικηγόροι αλλά και συγγενείς των προσαχθέντων.

Χωρίς απολύτως καμία πρόκληση και ενώ οι συγκεντρωμένοι/ες βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο απέναντι από τη ΓΑΔΑ, περικυκλώθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις. Κάποιοι εξ αυτών ωθήθηκαν βίαια μέσα σε κλούβα και μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη, από όπου τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι στις 7 το πρωί. Εν τω μεταξύ ο κοσμήτορας της Αρχιτεκτονικής Σχολής και ένα μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος ΕΜΠ μετέβησαν στη ΓΑΔΑ, όπου όμως δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία.

Προθεσμία

Οι συλληφθέντες φοιτητές οδηγήθηκαν τελικά χτες το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων με πλημμεληματικές κατηγορίες και μετά από πολλές ώρες αφέθηκαν ελεύθεροι, παίρνοντας προθεσμία να απολογηθούν στις 27 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μεταξύ αυτών που ενδέχεται να καταθέσουν εναντίον των φοιτητών είναι και ο ίδιος ο πρύτανης Χατζηγεωργίου.

Εν τω μεταξύ, μια φοιτήτρια φέρεται να κατηγορείται ότι... εξάρθρωσε τον ώμο ενός αστυνομικού, κατηγορία που αγγίζει τα όρια του τραγέλαφου, δείχνοντας τον πανικό αστυνομίας-κυβέρνησης.

Αναστατωμένη και ανήσυχη ήταν χθες όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα στο ΕΜΠ, με τους καθηγητές να καταδικάζουν τις συλλήψεις. Σε ανακοίνωσή της η Συνέλευση των μελών ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ εξέφρασε «την έντονη αγωνία της για τη μεταχείριση των φοιτητών μας» και με δεδομένο ότι η έκφραση διαμαρτυρίας τους, μέσω της κατάληψης χώρων της σχολής, ήταν απολύτως ειρηνική, χωρίς καμία φθορά στους χώρους του Ιδρύματος, ζητά την απόσυρση όλων των κατηγοριών.

Συνομιλήσαμε με τη συλληφθείσα φοιτήτρια Χημικών και μέλος της παράταξης ΑΤΑΚ, Μ.Κ., λίγη ώρα αφότου όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. «Προφανώς δεν αποδεχόμαστε καμία κατηγορία. Υπήρχε απόφαση μαζικής γενικής συνέλευσης για κατάληψη στην Αρχιτεκτονική, την οποία έσπασε με βία η αστυνομία. Παρ’ όλο που αυτό που συνέβη είναι πρωτοφανές -έχει χρόνια να συμβεί στην Αθήνα- δεν θεωρώ πως το φοιτητικό κίνημα θα τρομοκρατηθεί από τέτοιες ενέργειες, παρότι αυτός είναι ο στόχος. Ισα ίσα, μας ενδυναμώνουν, γιατί διαπιστώνουμε πως οι αγωνιστικές αποφάσεις για καταλήψεις, πορείες, κινητοποιήσεις είναι αυτά που ενοχλούν την κυβέρνηση και όσους εξυπηρετούν τις πολιτικές των διαγραφών φοιτητών, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ» αναφέρει η Μ.Κ.

«Βρεθήκαμε και πάλι στο μάτι του κυκλώνα, ωστόσο τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία, είναι πολύ σοβαρότερα από όσο φαίνεται και εντάσσονται σε μια πολύ συγκεκριμένη περιβάλλουσα πολιτική ατμόσφαιρα με την ευθύνη της κυβέρνησης»

Ματθαίος Παπαβασιλείου, Κοσμήτορας Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ

Ματθαίος Παπαβασιλείου

Από την πλευρά του ο κοσμήτορας της Αρχιτεκτονικής Σχολής, Ματθαίος Παπαβασιλείου, υπογραμμίζει στην «Εφ.Συν.» πως «τα χθεσινά γεγονότα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα για τη σχολή μας. Βρεθήκαμε και πάλι στο μάτι του κυκλώνα, ωστόσο τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία, είναι πολύ σοβαρότερα από όσο φαίνεται και εντάσσονται σε μια πολύ συγκεκριμένη περιβάλλουσα πολιτική ατμόσφαιρα με την ευθύνη της κυβέρνησης. Νομίζω πως βλέπουμε μόνο την πρώτη πράξη τώρα και η ιστορία θα συνεχιστεί. Ο νέος δρακόντειος νόμος (σ.σ. ν. 5224/2025, τροποποίηση ν. 4957/2022) που ψηφίστηκε τον Αύγουστο αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για όλους μας. Βάζει ένα πάρα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο στο πανεπιστήμιο, ενώ πλέον η ίδια η διοίκηση μιας σχολής γίνεται μια πολύ δύσκολη ακροβασία».

Εν τω μεταξύ, δείγμα του κατήφορου που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι πως έχει αποφασίσει να μετατρέψει τους καθηγητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους, ασχέτως των πολιτικών τους πεποιθήσεων, σε χωροφύλακες και χαφιέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», χθες το απόγευμα αιφνιδιαστικά κλήθηκε από την πρυτανεία για απολογία ο κοσμήτορας της Σχολής των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, Δημήτρης Δαμίγος, ο οποίος απλώς ενημέρωσε τη σχολή του για την απόφαση του οικείου φοιτητικού συλλόγου για κατάληψη. Οπως φαίνεται, το «παράπτωμά του» ήταν πως δεν απέτρεψε την κατάληψη, καταδίδοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες!

Η ιστορία εναντίον του είχε «στηθεί» πριν από λίγες μέρες, όταν κυκλοφόρησε περίεργο δημοσίευμα στο esos.gr σχετικά με την απλή ενημέρωση που έκανε ο κοσμήτορας στους φοιτητές ότι τα μαθήματα δεν θα γίνουν λόγω κατάληψης μετά από απόφαση συνέλευσης. Με βάση αυτό το δημοσίευμα, ο κ. Δαμίγος έλαβε χθες την κλήση του να απολογηθεί. Επί της ουσίας ο κοσμήτορας που αρνήθηκε να αποδεχθεί τον ρόλο του καταδότη («δεν είναι αυτές οι αντιλήψεις μου», είπε στην «Εφ.Συν.») κατηγορείται ότι δεν ενημέρωσε την πρυτανεία και κατ’ επέκταση την αστυνομία για μια υποτιθέμενα «παράνομη πράξη» βάσει των διατάξεων του πρόσφατου νόμου. Ο ίδιος αναρωτιέται αν είναι δυνατόν «μια απόφαση γενικής συνέλευσης να θεωρείται παράνομη ενέργεια».

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος, σε ανύποπτο χρόνο, έχει ενημερώσει αναλυτικά την πρυτανεία του ιδρύματος γραπτώς για τα πολύ σοβαρά κενά ασφαλείας στο ΕΜΠ και τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των φοιτητών, των διδασκόντων και του προσωπικού του ιδρύματος. Κάποιοι φαίνεται πως του τη φυλάγανε.

Πάντως, παρότι επιχειρείται η τρομοκράτηση και πειθάρχηση της ακαδημαϊκής κοινότητας -και ειδικά της αγωνιζόμενης νεολαίας-, δεν αποκλείεται όλο αυτό να γυρίσει μπούμερανγκ στην κυβέρνηση. «Το Πολυτεχνείο κατρακυλά σε βαθιά σκοτάδια αυταρχισμού. Είναι η ώρα η πολυτεχνική κοινότητα να επιστρέψει στις λαμπρές σελίδες της αντίστασης και της ελευθεροφωνίας της. Είναι θέμα αξιών. Οι φοιτητές και οι καθηγητές δεν θα γίνουμε ούτε καταδότες ούτε χωροφύλακες», μας λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής στη Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ.

«Καταγγέλλω τη βίαιη επέμβαση, οι φοιτητές δεν είναι εχθροί»

Νίκος Μαρκάτος

Νίκος Μαρκάτος, πρώην πρύτανης ΕΜΠ

«Θεωρώ αδιανόητη και καταγγέλλω τη βίαιη επέμβαση των δυνάμεων καταστολής τα ξημερώματα της Τρίτης 14/10 στο Κάτω Πολυτεχνείο και τη σύλληψη των φοιτητών και φοιτητριών του ΕΜΠ που βρίσκονταν στον χώρο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών της Αρχιτεκτονικής για ολιγοήμερη κατάληψη της σχολής ενάντια στις διαγραφές, τον νέο πειθαρχικό νόμο για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

»Κρίνω ως απαράδεκτο το γεγονός ότι για αυτή τη βίαιη ενέργεια σε βάρος φοιτητών των ΕΜΠ, υπήρξε πρωτοβουλία και συναίνεση από μεριάς των Πρυτανικών αρχών του ιδρύματος. Είναι πρωτοφανές για τη δημοκρατική ιστορία του Πολυτεχνείου που στάθηκε όρθια σε δύσκολες και μαύρες μέρες όπως στη δικτατορία.

»Οι φοιτητές δεν είναι εχθροί, αλλά η βασική δύναμη του αγώνα για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση/εμπορευματοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, για δημόσιο πανεπιστήμιο για τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας και όχι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και της πολεμικής βιομηχανίας. Η πανεπιστημιακή κοινότητα οφείλει να υπερασπίζει και όχι να καταστέλλει το δικαίωμα στις κινητοποιήσεις, τη διαδήλωση, τη συνδικαλιστική δράση εργαζόμενων και φοιτητών-τριών».