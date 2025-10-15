Στον «Ευαγγελισμό» λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι - Τα νεότερα για την υγεία του

Αδιαθεσία αισθάνθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρισκόταν στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των ονομάτων των 57 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας «Μέχρι Τέλους», αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για εξετάσεις, οι οποίες είναι καλές. Τις προηγούμενες ημέρες σε άλλες εξετάσεις που του έγιναν, βρέθηκε πως έπασχε από ελαφρύ κρυολόγημα.
«Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις και όλες ήταν καλές πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του να ξεκουραστεί», πρόσθεσε η ομάδα.
Ενώ κατέληξε πως αυτή και η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμες και πως ο Πάνος Ρούτσι, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Μέχρι Τέλους»
Έπειτα από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των ονομάτων στο Σύνταγμα ο κ. Πάνος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως πήρε την καρέκλα να ξαποστάσει. Την ώρα εκείνη καθώς περνούσε από το σημείο ασθενοφόρο μέλη της ομάδας μας το φώναξαν καθώς είδανε πως δεν ηρεμούσε για να κάνουμε ζωτικές μετρήσεις, να ελέγξουμε την κατάσταση του και αμέσως θεωρήσαμε ορθό την μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου και εφημέρευε.
Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις και όλες ήταν καλές πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του να ξεκουραστεί.
Συνεχίσει να χρίζει πλήρης ξεκούρασης για το λόγο αυτό ζητούμε από δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάσταση του και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις.
Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως!
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και το ενδιαφέρον σας.
Καλημέρα σε όλους
