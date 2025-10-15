Στον «Ευαγγελισμό» λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι - Τα νεότερα για την υγεία του

Η ανακοίνωση της ομάδας «Μέχρι Τέλους» για τον πατέρα του Ντένις.

Αδιαθεσία αισθάνθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρισκόταν στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των ονομάτων των 57 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας «Μέχρι Τέλους», αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για εξετάσεις, οι οποίες είναι καλές. Τις προηγούμενες ημέρες σε άλλες εξετάσεις που του έγιναν, βρέθηκε πως έπασχε από ελαφρύ κρυολόγημα.

«Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις και όλες ήταν καλές πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του να ξεκουραστεί», πρόσθεσε η ομάδα.

Ενώ κατέληξε πως αυτή και η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμες και πως ο Πάνος Ρούτσι, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως».