Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 19.2°
3 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.3° 15.3°
0 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
20.0° 19.9°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Ασθενής ομίχλη
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.5° 16.5°
2 BF
62%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
54%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
71%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
22°C
23.6° 21.1°
1 BF
64%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.9° 18.2°
2 BF
65%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
60%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.7° 19.3°
2 BF
64%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
73%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
63%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.3°
1 BF
73%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 21.8°
2 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
20.0° 17.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 16.3°
1 BF
65%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
62%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
76%
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Βροχή
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Έρχονται βροχές σε όλη τη χώρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 20, στη Θεσσαλία από 10 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα μέχρι 24) και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.

TAGS
Έρχονται βροχές σε όλη τη χώρα

