Η εκδοχή του Λιμενικού για το φονικό ναυάγιο στη Ρόδο

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, βόρεια της Ρόδου με μετανάστες, όπου δυο άτομα, ένας άνδρας και ένας ανήλικος έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, που έγινε το απόγευμα της Τρίτης, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 30 (υπήκοος Αζερμπαϊτζάν,), 31 και 32 (υπήκοοι Αρμενίας), με τις κατηγορίες παράνομη είσοδος στη χώρα, απείθεια, πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες μετανάστες ως οι διακινητές τους.
Το Αρχηγείο του Λιμενικού περιγράφει το περιστατικό ως εξής: Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με κατεύθυνση τη θαλάσσια περιοχή Παραδεισίου Ρόδου. Το σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων για την ακινητοποίηση του ταχύπλοου σκάφους, στα οποία ο χειριστής του δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το ταχύπλοο πραγματοποίησε επανειλημμένους επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την ανατροπή του και την πτώση των αλλοδαπών επιβαινόντων του στη θάλασσα. Το πλήρωμα του ΠΛΣ με τη συνδρομή του πληρώματος ενός άλλου πλωτού του Λιμενικού, που έσπευσε στο σημείο, προχώρησαν στην περισυλλογή 16 αλλοδαπών από τη θάλασσα (12 άνδρες και 4 γυναίκες), καθώς και δύο επιβαινόντων (1 άνδρας και 1 ανήλικος) χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με τα πλωτά του Λιμενικού, στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι δύο νεκροί, παραδόθηκαν αρχικά σε γραφείο τελετών και έπειτα στο νεκροτομείο του νοσοκομείο της Ρόδου. Από τη Λιμενική Αρχή της Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ το σκάφος μεταφοράς βυθίστηκε.
