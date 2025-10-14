Nαυάγιο στη Ρόδο με δύο νεκρούς μετανάστες - Ο ένας ήταν ανήλικος

Μια νέα τραγωδία με θύματα μετανάστες, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης ανοιχτά της Ρόδου.
Σύμφωνα με το Αρχηγείο του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, πνευστή λέμβο στην οποία επέβαιναν 19 άτομα, τα οποία και διασώθηκαν, ενώ από τη θάλασσα ανασύρθηκαν δυο νεκροί μετανάστες( ένας άνδρας και ένας ανήλικος).
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας