Nαυάγιο στη Ρόδο με δύο νεκρούς μετανάστες - Ο ένας ήταν ανήλικος

Μια νέα τραγωδία με θύματα μετανάστες, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, πνευστή λέμβο στην οποία επέβαιναν 19 άτομα, τα οποία και διασώθηκαν, ενώ από τη θάλασσα ανασύρθηκαν δυο νεκροί μετανάστες( ένας άνδρας και ένας ανήλικος).

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.