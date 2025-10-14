Κλειστή η διώρυγα της Κορίνθου μέχρι νεωτέρας

Κλειστή θα παραμείνει από σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου η διώρυγα της Κορίνθου, λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης.

Το λιμεναρχείο Κορίνθου ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή των διελεύσεων των πλοίων από τη διώρυγα από 14.10.25 και μέχρι νεωτέρας. Επίσης η Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου) με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους συνεργάτες και πελάτες της ότι η διώρυγα θα παραμείνει διαθέσιμη για τη ναυσιπλοΐα έως και τη Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ώρα 06:00 π.μ., καθώς θα συνεχιστεί η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Να σημειωθεί ότι η διώρυγα από τον Ιανουάριο του 2021 λειτουργεί κατά διαστήματα (ανοίγει και κλείνει) καθώς τη χρονική εκείνη περίοδο παρουσιάστηκαν επαναλαμβανόμενες καταπτώσεις των πρανών από την πλευρά της Πελοποννήσου στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού και ξεκίνησαν έργα αποκατάστασης.

Το τελευταίο διάστημα η διώρυγα λειτούργησε κανονικά για περίπου 7 μήνες, καθώς άνοιξε τον Μάρτιο του 2025, ενώ παρέμενε κλειστή από τις 31 Οκτωβρίου 2024.