Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
dioryga
eurokinissi

Κλειστή η διώρυγα της Κορίνθου μέχρι νεωτέρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χριστίνα Παπασταθοπούλου
Η διώρυγα από τον Ιανουάριο του 2021 λειτουργεί κατά διαστήματα

Κλειστή θα παραμείνει από σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου η διώρυγα της Κορίνθου, λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης.

Το λιμεναρχείο Κορίνθου ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή των διελεύσεων των πλοίων από τη διώρυγα από 14.10.25 και μέχρι νεωτέρας. Επίσης η Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου) με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους συνεργάτες και πελάτες της ότι η διώρυγα θα παραμείνει διαθέσιμη για τη ναυσιπλοΐα έως και τη Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ώρα 06:00 π.μ., καθώς θα συνεχιστεί η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Να σημειωθεί ότι η διώρυγα από τον Ιανουάριο του 2021 λειτουργεί κατά διαστήματα (ανοίγει και κλείνει) καθώς τη χρονική εκείνη περίοδο παρουσιάστηκαν επαναλαμβανόμενες καταπτώσεις των πρανών από την πλευρά της Πελοποννήσου στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού και ξεκίνησαν έργα αποκατάστασης.

Το τελευταίο διάστημα η διώρυγα λειτούργησε κανονικά για περίπου 7 μήνες, καθώς άνοιξε τον Μάρτιο του 2025, ενώ παρέμενε κλειστή από τις 31 Οκτωβρίου 2024.

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
