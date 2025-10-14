Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, νεκρός οδηγός μηχανής

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην περιοχή Πανόραμα Παλαιοχώρας στα Χανιά, με θύμα έναν 48χρονο οδηγό μηχανής.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 48χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες εξετράπη της πορείας της.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οδοστρώματος και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.

Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος από την αστυνομία, ενώ έχει διαταχτεί νεκροψία – νεκροτομή.