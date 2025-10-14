Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, νεκρός οδηγός μηχανής

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην περιοχή Πανόραμα Παλαιοχώρας στα Χανιά, με θύμα έναν 48χρονο οδηγό μηχανής.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 48χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες εξετράπη της πορείας της.
Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οδοστρώματος και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του.
Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.
Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος από την αστυνομία, ενώ έχει διαταχτεί νεκροψία – νεκροτομή.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας