Λίγος ήλιος ακόμα πριν τις βροχές

Αίθριος καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 10 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 23 και στην Κρήτη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 4 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 έως βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.