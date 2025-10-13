Αθήνα, 22°C
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ

Η Hellenic Train πετάει το μπαλάκι σε δημόσιο και ΓΑΙΑΟΣΕ για το περιστατικό στον Οδοντωτό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το σύνολο του τροχαίου υλικού ανήκει στο δημόσιο και ενοικιάζεται από την ΓΑΙΑΟΣΕ, επισημαίνει η Hellenic Train.

Σε φερτά υλικά στις γραμμές του τρένου αποδίδει η Hellenic Train το νέο κωμικοτραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο Οδοντωτό, όπου χρειάστηκαν τρία τρένα για να απεγκλωβίσουν τους 101 επιβάτες.

Η εταιρεία βέβαια, αφού περιέγραψε το χρονικό της «επιχείρησης», καρφώνει το δημόσιο και τη ΓΑΙΑΟΣΕ για το περιστατικό καθώς, όπως τονίζει, το σύνολο του τροχαίου υλικού του Οδοντωτού ανήκει στους προαναφερθέντες, με την ΓΑΙΑΟΣΕ να αποτελεί «τον διαχειριστή του μοναδικού διαθέσιμου τροχαίου υλικού για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δρομολογίων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 σημειώθηκε περιστατικό ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας 1330 στη γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων, κοντά στην περιοχή Νιάματα, με 101 επιβάτες.

Το περιστατικό προκλήθηκε από πρόβλημα στο δίκτυο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες του προσωπικού, η αποκατάσταση της σοβαρής βλάβης, που προκλήθηκε από την ως άνω αιτία, δεν κατέστη δυνατή επί τόπου.

Στις 10:55, αναχώρησε από τον σταθμό του Διακοπτού εφεδρική αμαξοστοιχία με τεχνικό προσωπικό για τη ρυμούλκηση του ακινητοποιημένου συρμού. Όπως αποδείχθηκε, το χθεσινό περιστατικό σημειώθηκε εξαιτίας φερτού υλικού που εντοπίστηκε στις γραμμές, προκαλώντας δυσλειτουργία στην οδόντωση του συρμού, η οποία οδήγησε σε ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας και ακινητοποίηση του συρμού. 

Παρά ταύτα, μετά την επιτυχή ζεύξη και κατά την επιστροφή, στο χιλιομετρικό σημείο 06+800, η ρυμούλκηση δεν ήταν εφικτή, λόγω της σοβαρότητας της βλάβης που προκλήθηκε από την υποδομή στην αρχική αμαξοστοιχία.

Περίπου στις 12:30, η εφεδρική αμαξοστοιχία αποζεύχθηκε και επέστρεψε στο Διακοπτό. Στο σημείο μετέβη, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διαδικασίες, ομάδα της ΕΜΑΚ, η οποία, με τη συνδρομή προσωπικού της Hellenic Train, συνέδραμε στην ασφαλή μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό.

Στις 14:09, οι επιβάτες αφίχθησαν ασφαλώς στον σταθμό Διακοπτού, όπου το προσωπικό της Hellenic Train μερίμνησε για την ασφάλεια και ενημέρωσή τους, εξασφάλισε τη μεταφορά τους προς τα Καλάβρυτα με λεωφορεία της εταιρείας και προσέφερε νερά και αναψυκτικά.

Η Hellenic Train, όπως πάντοτε, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, εντός των αρμοδιοτήτων της, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας προς το επιβατικό κοινό.

Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει σε στενή συνεργασία με τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος-ΟΣΕ, διερευνώντας συμπράξεις με διεθνώς εξειδικευμένους οίκους για την τεχνική υποστήριξη του Οδοντωτού, παρότι αυτό δεν αποτελεί συμβατική της υποχρέωση.

Ταυτόχρονα, η Hellenic Train προσβλέπει στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου του τροχαίου υλικού του Οδοντωτού, το οποίο –όπως αξίζει να σημειωθεί– ανήκει στο Δημόσιο και ενοικιάζεται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., τον διαχειριστή του μοναδικού διαθέσιμου τροχαίου υλικού για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δρομολογίων.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, με όρους ασφάλειας, συνέπειας και αξιοπιστίας, όπως αρμόζει στο εμβληματικό αυτό μέσο μεταφοράς.

 

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

