Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Εξιτήριο έλαβε σήμερα από το γενικό κρατικό νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Μάλιστα, εμφανίστηκε ευδιάθετος στην ιερά αρχιεπισκοπή Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του.

Ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας επισκέφθηκε χθες, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, το «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε έως σήμερα υπό ιατρική παρακολούθηση, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

