Ο «θερμός» χειμώνας έρχεται από τον Βορρά

Tο φθινοπωρινό κύμα έντονων αντιδράσεων προοιωνίζεται ακόμα έναν θερμό χειμώνα στα πανεπιστήμια της χώρας καθώς τα πειθαρχικά και οι διώξεις φοιτητών με τον νόμο και η ίδρυση αγγλόφωνων τμημάτων με δίδακτρα έχουν κινητοποιήσει εκτός από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες. Δύο ανακοινώσεις σε συνέχεια όσων συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στο ΑΠΘ και όσων αναμένονται σήμερα στο ΕΚΠΑ δίνουν ήδη τον τόνο.

Σε σχόλιό της η Τομεακή Οργάνωση Πανεπιστημίων του ΚΚΕ επιτίθεται στις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για την απαγόρευση εισόδου και παρέμβασης στη συνεδρίαση της Συγκλήτου στον Ενιαίο Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) και σε φοιτητές την περασμένη Τετάρτη («Κάγκελα… παντού στο ΑΠΘ», «Εφ.Συν.», 9.10.2025).

Σύμφωνα με το ΚΚΕ «οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ και ο πρύτανης συγκεκριμένα, ενεργώντας ως εντολοδόχος της κυβέρνησης και ακολουθώντας τα βήματα των προκατόχων του, προσπαθούν να επιταχύνουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προϋποθέτει την περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων, τη φίμωση του κινήματος μέσα στα πανεπιστήμια, φοιτητών αλλά τώρα και των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν και τιμούν το δημόσιο πανεπιστήμιο και αγωνιούν για το μέλλον του».

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ πιέζουν για την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα στο όνομα της “εξωστρέφειας του ιδρύματος”, κλείνοντας όμως ταυτόχρονα τις θύρες στο εσωτερικό του ιδρύματος σε όσους/ες αντιδρούν στην ίδρυσή τους, αποκαλύπτοντας τεκμηριωμένα τις σοβαρότατες αρνητικές τους συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις εργασιακές σχέσεις του διδακτικού προσωπικού που θα απασχοληθεί σε αυτά τα προγράμματα, στα επαγγελματικά δικαιώματα, την ποιότητα και τις συνθήκες σπουδών σε όσες/ους φοιτούν στα ήδη υπάρχοντα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης».

«Εργαστήριο καταστολής»

Την ίδια στιγμή με ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ-ΔΙΠΑΕ σχολιάζει την έναρξη σήμερα πειθαρχικών διώξεων στο ΕΚΠΑ με «τη σύγκληση του πρώτου τέτοιου πειθαρχικού οργάνου διαδικτυακά μάλιστα», που συνιστά «άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία, και χωρίς εκπροσώπους των φοιτητών, που υποτίθεται οφείλει να περιλαμβάνει». Σε πολύ υψηλούς τόνους η Πρωτοβουλία σχολιάζει πως «τα τελευταία χρόνια το πανεπιστήμιο μετατρέπεται σταθερά σε εργαστήριο καταστολής και σε τακτική ανακριτική υπηρεσία», ενώ παράλληλα «στην Ελλάδα ο τραμπισμός είναι εδώ και καιρό διάχυτος και ιδιαίτερα δημοφιλής σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας, από υπουργούς και πρυτάνεις μέχρι... επίδοξους υπουργούς και πρυτάνεις».

Για την Πρωτοβουλία «η αποτυχημένη ίδρυση ιδιωτικών “πανεπιστημίων” οδήγησε στο λιανεμπόριο πτυχίων με δίδακτρα ΜΕΣΑ στο δημόσιο πανεπιστήμιο (βλ. ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα)», την ίδια στιγμή που απαντούν στα Τμήματα που διαμαρτύρονται για τις υποδομές «βρείτε πόρους, κάντε ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα». Η Πρωτοβουλία διαπιστώνει πως καλούνται «τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, αν θέλουν να παραμείνουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ή να γίνουν ρουφιάνοι των φοιτητών και των συναδέλφων τους».

Ειδικότερα για την ποινικοποίηση της ζωής στο δημόσιο πανεπιστήμιο η Πρωτοβουλία σημειώνει πως κλιμακώνεται συγκεντρώνοντας με τον νόμο Κεραμέως 5947/2022 «όλη την εξουσία στο πρόσωπο των πρυτάνεων και των ελεγχόμενων από τους ίδιους Συμβουλίων Διοίκησης, συγκροτώντας παράλληλα πειθαρχικά όργανα ελεγχόμενα από τις πρυτανικές αρχές και αποδεσμευμένα τόσο από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων όσο και από τις Συγκλήτους, παρακάμπτοντας έτσι οποιαδήποτε επίφαση δημοκρατικής διαδικασίας».

Επιπλέον «με μία πρυτανική απόφαση ιδρύθηκε το DefenceEduNet που διασυνδέει πανεπιστήμια και Τμήματα με την πολεμική βιομηχανία» και «με μία πρυτανική απόφαση ανανεώθηκε το μνημόνιο συνεργασίας του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ ώς το 2030»!

Η Πρωτοβουλία καταγγέλλει με σφοδρότητα ότι «για τις πραγματικές ακαδημαϊκές παραβάσεις και τα πραγματικά πεδία καλλιέργειας της διαφθοράς (όπως π.χ. η λογοκλοπή, η βιομηχανία συγγραφής διπλωματικών, η εξάρτηση της λειτουργίας των ΑΕΙ από εργολάβους, η συμμετοχή συγγενών α’ βαθμού σε όργανα λήψης αποφάσεων κ.ο.κ.) οι πρυτανικές αρχές εξακολουθούν να κάνουν την πάπια». Την ίδια στιγμή ποινικοποιείται η ακαδημαϊκή ζωή ενώ έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές οι πρώτες συνέπειες αυτής της ποινικοποίησης: «εισαγγελικά διατάγματα απαγορεύουν σε διωκόμενους φοιτητές να προσεγγίζουν τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα (μολονότι περιέργως όχι τα ιδιωτικά), ενώ έχουν αρχίσει να συγκροτούνται τα πρώτα πειθαρχικά όργανα σε πανεπιστημιακά τμήματα υπό τις απειλές πρυτάνεων, υπουργών και εισαγγελέων».