Πυλώνες για επενδυτές και όχι για την Κρήτη…

«Aντί να προσαρμόζονται οι επενδυτές στη νομοθεσία, προσαρμόζεται η νομοθεσία στις επιθυμίες των επενδυτών». Τα λόγια ανήκουν στους ομιλητές της εκδήλωσης ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Γάζι Ηρακλείου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση 269 θηριωδιών πυλώνων σχεδόν σε όλη την έκταση της Κρήτης, από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, με στόχο τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των δύο σημείων όπου θα συνδέεται η Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα με υποθαλάσσιο καλώδιο ρεύματος.

Η λογική απορία που προκύπτει είναι: Γιατί αφού από την Πελοπόννησο στα Χανιά και από την Αττική στο Ηράκλειο το ρεύμα θα μεταφέρεται υποθαλάσσια, αυτό δεν μπορεί να γίνει και μέσω των δύο παραθαλάσσιων σημείων της Κρήτης; Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις από τους ειδικούς, από τον ΑΔΜΗΕ και το πολιτικό προσωπικό σε κυβέρνηση και Περιφέρεια Κρήτης που προωθούν το έργο. Ούτε οι πιθανοί «κίνδυνοι» για τις παράκτιες περιοχές ούτε τα ζητήματα κόστους που έχουν κατά καιρούς προταθεί ως δικαιολογίες είναι ουσιαστικά επιχειρήματα. Και πάντως δεν φτάνουν για να κρύψουν τον προφανή σχεδιασμό και τις υποψίες των κατοίκων ότι το υπέργειο νέο δίκτυο πυλώνων φτιάχνεται για να «κουμπώσουν» πάνω του νέες εγκαταστάσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η αφίσα της εκδήλωσης

Εξάλλου δεν είναι και κρυφός ο σχεδιασμός που εδώ και χρόνια έχει παρουσιαστεί. Ηδη από την ανακοίνωση για την έναρξη των έργων για την ηλεκτρική διασύνδεση ο τότε υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης (σε κοινή εκδήλωση με τον προκάτοχό του Γιώργο Σταθάκη) είχε μιλήσει για δυνατότητες παραγωγής 2.500 MW ρεύματος στην Κρήτη, από τη στιγμή που θα λειτουργήσουν και τα δύο καλώδια. Σήμερα στο νησί παράγονται περίπου 700 MW εκ των οποίων τα 300 ΜW από ανανεώσιμες πηγές. Για να φτάσουμε στα 2.500 είναι πολύ προφανές τι θα συμβεί στις βουνοκορφές της Κρήτης από την εγκατάσταση νέων αιολικών.

Δώρο

«Για αυτούς ακριβώς έρχονται τα καλώδια, για να πάρουν και όχι μόνο να δώσουν ρεύμα στην Κρήτη», λέει στην «Εφ.Συν.» η Κατερίνα Κορρέ, μέλος του Συντονιστικού Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ, που ήταν μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση στο Γάζι. «Για αυτούς φτιάχνονται και οι πυλώνες και η νέα γραμμή, για να έχουν δίκτυο να συνδεθούν οι νέες επενδύσεις. Είναι ένα τεράστιο δώρο στους εργολάβους, οι οποίοι μάλιστα είχαν δεσμευθεί αρχικά ότι θα έφτιαχναν οι ίδιοι και το έργο της διασύνδεσης, αλλά τελικά έγινε με πόρους του ΕΣΠΑ, δηλαδή με δημόσιο χρήμα», προσθέτει η ίδια.

«Για ποιον τελικά γίνεται η Νέα Γραμμή Υψηλής Τάσης; Σίγουρα όχι για εμάς και για τον τόπο μας. Η όδευση ξεκάθαρα θα εξυπηρετήσει τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ελαχιστοποιώντας το κόστος σύνδεσης των εταιρειών στο δίκτυο, αφού αυτό θα περάσει δίπλα τους», ανέφερε ο Βαλάντης Μανωλεσάκης, γραμματέας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ρεθύμνου, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο δίκτυο αποτελεί υποδομή για να γεμίσει η ενδοχώρα της Κρήτης ΑΠΕ που θα παράγουν ρεύμα για εξαγωγή μέσω της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.

«Από τους 269 πυλώνες που σχεδιάζεται να τοποθετηθούν, οι 105 θα βρίσκονται μέσα στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη, με ολέθριες συνέπειες για το οικοσύστημα», ανέφερε ο πρόεδρος του Γεωπάρκου, δρ Χαράλαμπος Φασούλας, ενώ τόνισε πως εκτός από τη διέλευση των πυλώνων και των καλωδίων οι διανοίξεις δρόμων θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του ορεινού και ημιορεινού τοπίου, αλλά και αναστολή των δράσεων εναλλακτικού τουρισμού που το ίδιο το Γεωπάρκο προωθεί.

Το έργο προς το παρόν έχει συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις από τον Δήμο Αποκορώνου, ενώ αρνητική θέση έχει λάβει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, όπου έγινε η εκδήλωση στις 8/10, έχει λάβει θετική στάση για το έργο, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης έχει ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις από τον ΑΔΜΗΕ για να δικαιολογηθεί η μη επιλογή εναλλακτικού τρόπου διέλευσης της γραμμής.