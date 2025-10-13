Αθήνα, 15°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
15°C
16.3° 13.2°
1 BF
67%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.4° 12.5°
1 BF
72%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
15.0° 14.4°
1 BF
64%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
4°C
3.9° 3.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.5° 11.5°
1 BF
77%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
8°C
8.4° 8.4°
3 BF
76%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
1 BF
79%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.8° 16.6°
3 BF
59%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
14°C
14.9° 14.3°
1 BF
74%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
4 BF
59%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.3° 19.3°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.7° 18.7°
2 BF
80%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
11°C
11.0° 11.0°
0 BF
75%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.4° 12.8°
0 BF
69%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
19°C
19.3° 13.8°
1 BF
52%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.8° 9.8°
0 BF
93%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.9° 12.3°
1 BF
73%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.5° 12.5°
1 BF
75%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
7°C
6.9° 6.9°
1 BF
91%
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Άστατος καιρός, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας. Άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα τοπικές βροχές αναμένονται στα νότια Επτάνησα, σε περιοχές της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα Κύθηρα, ενώ υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 20-21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 21-22 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι αλλά το απόγευμα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς.

