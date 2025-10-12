Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές το βράδυ της Κυριακής, καθώς διεξάγονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο, σημαίας Νήσων Μάρσαλ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό, ο άνδρας με καταγωγή από την Παλαιστίνη, είχε επιβιβαστεί στο πλοίο παράνομα, και εντοπίστηκε από το πλήρωμα. Το πλοίο είχε ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, ωστόσο ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο Super Puma και 5 παραπλέοντα πλοία. Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 6-7 Μποφόρ.
Άνδρας έπεσε από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας
Οι συνθήκες της αναζήτησής του είναι δύσκολες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 6-7 Μποφόρ
