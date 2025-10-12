Κυνηγός νεκρός από εκπυρσοκρότηση όπλου στην Καβάλα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όπλο φαίνεται πως δεν ήταν ασφαλισμένο

Σοκ επικράτησε την Κυριακή στην Καβάλα όπου σκοτώθηκε ένας 51χρονος κυνηγός από την εκπυρσοκρότηση όπλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία ομάδα φίλων που πήγε για κυνήγι από νωρίς το πρωί σε αγροτική έκταση της δημοτικής κοινότητας Ορφανού. Την ώρα που ο κυνηγός περισυνέλεγε ζώο που είχε σκοτώσει, φαίνεται πως το κυνηγετικό όπλο του εκπυρσοκρότησε,τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.