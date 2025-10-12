Κάτοικοι Αλοννήσου κατά ΜΚΟ: Δεν θέλουμε αυτόκλητους φύλακες του τόπου μας

Με αφορμή την επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, στην Αλόννησο, έπειτα από πρόσκληση της ΜΚΟ Thalassa, που έχει ιδρύσει ο εφοπλιστής Κ. Απόδιακος, και στην οποία το ΥΠΕΝ και ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχουν δώσει εξουσίες επιτήρησης και αστυνόμευσης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων, ο Σύλλογος Κατοίκων Αλοννήσου, που οργάνωσε συμβολική διαμαρτυρία την περασμένη Πέμπτη, εξέδωσε ανακοίνωση για τους στόχους της διαμαρτυρίας του. Η «Εφ.Συν.» είχε αναδείξει το θέμα σε σχετικά ρεπορτάζ: «Ο Αλβέρτος B' σώζει φώκιες στην Αλόννησο με καταμαράν» και «Μια... πριγκιπική οικολογική φιέστα στην Αλόννησο».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ο Σύλλογος κατοίκων Αλοννήσου πραγματοποίησε με επιτυχία χθές 09/10, συγκεντρώνοντας μέλη και κατοίκους και αναρτώντας πανό όπως είχε προγραμματίσει, την συμβολική του διαμαρτυρία στηρίζοντας τις απόψεις του κατά της παρουσίας αυτοκλητων φυλακών του τόπου μας. Παρόλες τις απειλές που δέχτηκαν μέλη μας από τις δυνάμεις ασφαλείας του νησιού ώστε να μην πάρουν μέρος στη διαμαρτυρία

Η προστασία της θάλασσας, της φύσης και των παραδόσεών μας είναι υπόθεση όλων μας. Δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο που δημιουργεί περιορισμούς και αίσθημα απώλειας της αυτονομίας μας.

Η διοίκηση και διαχείριση του Θαλάσσιου Πάρκου πρέπει να ανήκει σε Ελληνικούς κρατικούς θεσμούς που λογοδοτούν στους πολίτες – στον Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι αποδεκτό αλλοδαποί ιδιωτικοί οργανισμοί αγνώστων πόρων και ασαφών σκοπών, χωρίς συνταγματική νομιμοποίηση, να αντιποιουνται ρόλους ελέγχου και εποπτείας που ανήκουν σε κρατικά όργανα

Δεν μπορεί η προστασία του περιβάλλοντος να επιβάλλεται ερήμην των κατοίκων.

Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματική προστασία της φύσης, με όρους που να αποφασίζονται από εμάς τους ίδιους σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.

Πολεμάμε και θα πολεμήσουμε μέχρι την τελική μας νίκη και μέχρι να φύγει και η τελευταία ΜΚΟ που έχει ενσκήψει στον τόπο.

Το ΔΣ του Συλλογου