Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου | EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καίγεται εργοστάσιο χαρτικών στον Ασπρόπυργο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή από τα ξημερώματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. 

Πρόκειται για επιχείρηση με υλικά τυπογραφείου και χαρτικών που βρίσκεται στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, σε βιομηχανική ζώνη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για να μην επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Στο σημείο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

Καίγεται εργοστάσιο χαρτικών στον Ασπρόπυργο

