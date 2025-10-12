Καίγεται εργοστάσιο χαρτικών στον Ασπρόπυργο

Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή από τα ξημερώματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για επιχείρηση με υλικά τυπογραφείου και χαρτικών που βρίσκεται στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, σε βιομηχανική ζώνη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για να μην επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Στο σημείο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.