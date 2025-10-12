Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.1° 18.0°
3 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
16°C
17.1° 14.6°
2 BF
65%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.0° 19.9°
3 BF
65%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
62%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
88%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
0 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
62%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 19.9°
5 BF
49%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
17°C
18.9° 16.5°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
6 BF
48%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.9° 17.7°
1 BF
72%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
52%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
62%
Λαμία
Αίθριος καιρός
15°C
15.1° 14.5°
1 BF
78%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
21°C
21.0° 19.8°
4 BF
52%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
17°C
18.3° 16.8°
0 BF
67%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
17°C
17.1° 13.3°
2 BF
54%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
1 BF
63%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
72%
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Καιρός
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Πού περιμένουμε βροχές σήμερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ασθενείς βροχές σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου μέχρι το πρωί και από το απόγευμα κατά τόπους στα δυτικά. Άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ στο Καρπάθιο.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια και σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης αναμένονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το πρωί. Στην υπόλοιπη αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν τοπικά δίνοντας λίγες ασθενείς βροχές στα Επτάνησα και σε περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου και της Δυτικής Στερεάς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 21-23, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 21-22 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα επικρατήσουν εξασθενημένοι άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές έως το ξημέρωμα στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21-22 βαθμούς.

