Πύρινο μέτωπο στην Εύβοια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παράλια Ζαρακών Ευβοίας.

Οι φλόγες κινούνται κοντά στον οικισμό, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Επί τόπου επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.