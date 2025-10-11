Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα: Της έστησε καρτέρι και της επιτέθηκε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε γυναίκα στην Πάτρα, καθώς ο φερόμενος ως σύντροφός της είχε στήσει καρτέρι έξω από είσοδο πολυκατοικίας και της επιτέθηκε.

Το νέο περιστατικό οικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Άστιγγος, στην Πάτρα.

Η γυναίκα φαίνεται πως σώθηκε από τις φωνές της, καθώς οι γείτονες την άκουσαν, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία.

Ο φερόμενος ως δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις αρχές.